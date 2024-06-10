İş insanı Fatih Bucak'tan Haberler.com'a özel samimi açıklama: Susurluk'la anılmak kötü bir şey değil

İş insanı Fatih Bucak, Haberler.com'a özel, Susurluk Kazası'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bucak, "Sansasyonel haberler oldu, skandal oldu. Susurluk'la anılmak da kötü bir şey değil." dedi.

İş insanı Fatih Bucak, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu.

Fatih Bucak

"BUCAK AİLESİ SUSURLUK OLAYI İLE ORTAYA ÇIKMADI"

Aralarında akrabası DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın da yer aldığı Susurluk Kazası'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bucak, "Bucak ailesi Susurluk olayı ile ortaya çıkmadı. Bucak ailesi Cumhuriyet döneminde vardır, Şeyh Said isyanında vardır, 1960 Darbesi'nde vardır... Her zaman vardır. Mesela Abdullah Çatlı ismi, Bucak olsun olmasın biz yokken var olmuş bir insandı. Ülkücü hareketin bir lideridir. Abdullah abi hepimizin sevdiği bir insan. Bu kaza olunca, Türkiye'nin o günkü şartları da bunu biraz daha alevlendirdi. Bucak ailesi sürgünlerde olan bir ailedir. Biz bundan da gocunmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"SUSURLUK'LA ANILMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Bucak, Susurluk olayının kamuoyunda ses getirdiğini ifade ederek, "Bir emniyet müdürünün bir de milletvekilinin bir arada olması tabi ki dikkatleri üzerine çekti. Sansasyonel haberler oldu, skandal oldu. Susurluk'la anılmak da kötü bir şey değil." dedi.

"ŞU ANKİ AŞİRET REİSİMİZ SEDAT EDİP BUCAK'TIR"

Aşiretlerine ilişkin olarak da konuşan Bucak, "Bizim aşiretimizin şu anki reisi Sedat Edip Bucak'tır. Aşiret liderliği maaşı, sosyal güvencesi olan bir iş değil. Aşiret reisliği zor bir iştir, herkes yapamaz. Aşiret liderliğinin getirdiği bir şey yoktur, mallar mülkler vesaire yoktur. Herkes kendi ekonomisinde bağımsız ama ailenin çıkarları konusunda alınan kararları büyüğün kontrolünde oluyor. Yani aslında çok bir vebal ve yüktür lider olmak. Adaletli, sabırlı, sevgi dolu olmak zorundasınız. Ben bunu istemem de, olmaz da zaten." ifadelerini kullandı.

FATİH BUCAK KİMDİR?

Mehmet Fatih Bucak, 7 Temmuz 1968 tarihinde Şanlıurfa'ya bağlı Siverek'de doğmuştur. Yükseliş Koleji'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Ekonomi bölümünde okudu. Bir süre Şanlıurfaspor Kulüp Başkanlığı yapmıştır. 2015 yılında Şanlıurfa bağımsız milletvekili adayı, ardından Kasım 2015'de AK Parti'den aday adayı olmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Mehmet Fatih Bucak, 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı oldu.

Fatih Bucak

SUSURLUK KAZASI NEDİR?

Susurluk Kazası veya Susurluk Skandalı, 3 Kasım 1996'da saat 19.25 sularında Balıkesir-Bursa kara yolunda Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkisinde meydana gelen trafik kazası sonucu, devlet-polis-mafya ilişkilerinin ortaya çıkması ile patlak veren skandal. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli skandallarındandır.

DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Bucak, İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ, "Mehmet Özbay" sahte kimlikli Abdullah Çatlı ile 1969 doğumlu Gonca Us, 1 Kasım 1996 günü akşam saatlerinde Kuşadası Onura Otel'e geldiler. Bucak'a ait 06 AC 600 plakalı Mercedes marka siyah renkli otomobille Hüseyin Kocadağ yönetiminde İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan grup, 3 Kasım 1996 günü saat 19.25 sularında Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkisinde benzin istasyonundan yola çıkan Hasan Gökçe yönetimindeki 20 RC 721 plakalı kamyona çarparak trafik kazası yapmıştır. Bu kaza, basın literatürüne "Susurluk Skandalı" veya "Susurluk Kazası" olarak geçmiştir.