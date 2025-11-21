Haberler

Ümit Özdağ'dan İmralı'ya gitmeme kararı alan CHP'ye hem tebrik hem de çağrı

Ümit Özdağ'dan İmralı'ya gitmeme kararı alan CHP'ye hem tebrik hem de çağrı
"Terörsüz Türkiye" komisyonunun 18. toplantısında yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile İmralı'ya ziyaret gerçekleştirilmesi kararı alındı. Kararı değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan, oylamaya katılmama ve İmralı'ya gidecek heyete üye vermeme kararı alan CHP'ye tutumu nedeniyle hem tebrik hem de bir çağrı geldi.

  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18'inci toplantısında, İmralı'ya ziyaret gerçekleştirilmesi kararı oy çokluğuyla alındı.
  • CHP, komisyon toplantısına ve oylamaya katılmadı ve İmralı'ya gidecek heyete üye vermeme kararı aldı.
  • Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'yi İmralı'ya gitmeme kararından dolayı tebrik etti ve komisyonu terk etmesi yönünde çağrıda bulundu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18'inci toplantısı bugün geçekleştirildi. Görüşmenin ana gündem maddesini İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret oluşturdu.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK

"Kapalı oturum" şeklinde gerçekleştirilen toplantıda İmralı ziyareti için oylama yapılması kararı alındı. Oylama sonucunda, oy çokluğu ile İmralı'ya ziyaret gerçekleştirilmesi kararı alındı. 32 komisyon üyesi "Evet", 2 üye "Hayır" oyu verdi, 3 üye ise çekimser kaldı.

OYLAMAYA KATILMAYAN CHP, İMRALI'YA DA GİTMEYECEK

Öte yandan "kapalı oturum" kararına tepki gösteren CHP, komisyon toplantısına ve oylamaya katılmadı. CHP, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeme kararı da aldı.

ÖZDAĞ'DAN CHP'YE HEM TEBRİK HEM DE ÇAĞRI

Yaşanan gelişmelerin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajla konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, CHP'yi mevcut tutumundan dolayı tebrik ederken, aynı zamanda komisyonun terk edilmesi yönünde çağrıda da bulundu.

Özdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "PKK terör örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan bir süre önce yapmış olduğu bir açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Öcalan komisyonunun İmralı'ya kendisini ziyarete gelmesi gerektiğini söylemiş ve gelmemesi durumunda ortalığın cehenneme döneceği tehdidini savurmuştu. Kısa bir süre önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak eğer komisyon gitmeme karar alırsa kendisinin üç arkadaşını olarak İmralı'ya Abdullah Öcalan'ı ziyarete gideceğini açıkladı. Bunun üzerine komisyonun toplandığını ve gitmek için karar aldığını görüyoruz. Ancak sevindirici bir gelişme olarak kayda geçirelim ki Cumhuriyet Halk Partisi komisyonda olarak yanlış bir adım atmış olmasına rağmen İmralı'ya Abdullah Öcalan denilen teröristi ziyarete gitmeyeceğini duyurdu. Bundan dolayı başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmak üzere CHP yönetimini içtenlikle Zafer Partisi adına tebrik ediyorum. Ancak şimdi atılması gereken diğer adımın da CHP Genel Başkanı ve mesai arkadaşı tarafından atılacağını düşünüyorum ki o adımda artık bu komisyonda daha fazla oturmamak. Bu komisyonu, terk ederek Öcalan komisyonunun yanından Türk milletinin yanına gelmek. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ümit Hoca Vatanseverdir.Sag olsun

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Şaka gibi ülke.. Bunlar daha dün Dem ile beraber seçimlere girmediler mi.. nasıl meclise girdiler belediyeleri nasıl aldılar

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Asla şunu soğeu bulmuyorum,terörist öcalanın ayağıma gidilmesini fakat CHP nin gitmeme nedeni samimiyet değil gayesii propoganda CHP değil miydi Terör sorunun çözümü meclistir,Dem demokratik partidir,yasaldır diyen,Kent uzlaşısı yapıp Dem ile seçim kazanan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
