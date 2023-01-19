İmamoğlu'nun katıldığı açılışa 'Aday olsana, aday olsana' sloganı damga vurdu

İBB, Avcılar'da İBB bünyesindeki 6. kent lokantasını açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı açılış küçük bir mitinge döndü. İsmi cumhurbaşkanı adayı olarak geçen İmamoğlu, açılışta kendisini dinleyen kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada "Gidecekler, az kaldı. Ondan sonra milletimizin çıkarına iş yapmayı, ahlaklı, vicdanlı bir biçimde sürdürmeyi ülkemize hep birlikte ispat edeceğiz" ifadelerini kullandı. O sırada kalabalık "Aday olsana, aday olsana" şeklinde slogan attı.

İBB, dört çeşitten oluşan yemek menüsünü 29 TL'ye sunduğu kent lokantalarına yenisini ekledi. Avcılar'da 6. şubesi hizmete alınan kent lokantasının açılışına Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP Milletvekili Turan Aydoğan ile birlikte katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lokantanın önünde bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti.

"ADAY OLSANA" DİYE SLOGAN ATTILAR

İmamoğlu, "Bu bölgenin en büyük müjdesi tabii ki Sefaköy - Beylikdüzü metrosu olacak. Yoğun çaba içerisindeyiz. Israrla bakanlık, Cumhurbaşkanlığı yatırım planına almıyor. Ama zaten gidecekler, az kaldı. Ondan sonra memleketimizin her köşesine eşit hizmet sunmayı, milletimizin çıkarına iş yapmayı, ahlaklı, vicdanlı bir biçimde sürdürmeyi ülkemize hep birlikte ispat edeceğiz." ifadelerini kullandı. O sırada kalabalığın "Aday olsana, aday olsana" şeklinde slogan atması dikkat çekti.

"BU MİLLETİN TAPUSUNU TEKRAR MİLLET DEVRALACAK"

İBB Başkanı konuşmasına daha sonra şu şekilde devam etti: "Bu memleketin çocukları, gençleri, kadınları, erkekleri çok umutlu olsunlar. Bu ülkenin tapusu 86 milyon insana aittir. Bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. 86 milyon kişiye aittir. Bu milletin tapusunu tekrar millet devralacak. Her şey çok güzel olacak. Burada bir kent lokantası daha açmış olduk. Altıncı oldu. 5 tanesinden tam 300 bin kişi faydalandı. Gönül başka ihtiyaçları karşılamayı dilerdi, isterdi ama ne yazık ki ekonomik sorunlar, insanlarımızın düşük fiyatla daha iyi beslenmesine dönük ki öncelikle öğrencilerimiz onlara çok güzel bir hizmet oldu bu. Bütün Avcılar'a belediye başkanımızla birlikte güzel hizmetler sunmanın yoğun gayreti içerisindeyiz"

Boğaziçi Üniversitesi yakınlarında açılacak kent lokantası için de hazırlıkların sürdüğünü belirten İmamoğlu "Oradaki kardeşlerimizin ve hocalarımızın yüreğine su serpelim" dedi.