İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı provokasyon yaşandı. Polisin müdahale etmemesini eleştiren İmamoğlu, "Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi. Emniyet müdürü. Biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok" dedi. Atılan taşlar nedeniyle CHP heyetinin içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı. İBB CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, otobüsün camlarının parke taşları ile kırıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu akşam saat 18.00'de Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'na yapacağı miting öncesinde öğlen saatlerinde alana belediye otobüslerinin park edilmesi ile gerginlik yaşandı. Müzakereler sonrasında AKP'li Büyükşehir Belediyesinin otobüsleri bu alandan çekildi ve Çorum ve Sivas'ın ardından Ekrem İmamoğlu saat 18.00'da alana otobüsle geldi. İmamoğlu, konuşmak üzere otobüsün üzerine çıktığı anda provokatörler İmamoğlu'nu dinlemeye gelen yurttaşlara ve İmamoğlu'nun aracına taş atmaya başladı. İmamoğlu, konuşmasını tamamlayamadan alandan ayrılmak zorunda kaldı. Emniyet güçlerinin olaya etkin müdahale etmediği gözlendi.

Provokatör grubun otobüse taş attığı anlar kameralara yansıdı. Polis kitleye TOMA'larla su ile müdahale etti.

"BİRAZ GERİYE DOĞRU GEÇİN"

İmamoğlu, yurttaşları sakinleştirmek için "Sizin zarar görmemeniz için, hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Provokasyon ve buradaki bir avuç insan. Tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin" diyerek kendisini dinleyenleri uyarmaya çalıştı.

"SEYREDEN POLİSLER"

İmamoğlu, polislere ise "Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi. Emniyet müdürü. Biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok" dedi. İmamoğlu'nun korumak için ekibinin şemsiye açtığı görüldü.

"MEHMET SEKMEN, BU NEZAKETSİZLİĞİN KARA LEKESİNİ ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR TAŞIYACAKSIN"

Mitingin yapılacağı alana Erzurum Büyükşehir Belediyesinin araçları park edilmişti. İmamoğlu bu duruma sosyal medya hesabından tepki göstermişti. İmamoğlu, "Erzurumlu hemşerilerimle saat 18: 00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18: 00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum" demişti.

KILIÇDAROĞLU DA UYARMIŞTI

İmamoğlu'na yönelik bu duruma Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından "Erzurum'un AK Partili Belediye Başkanı'nın yaptığını gördünüz. Biz, bu eşiği aşmak zorundayız gençler. Evladım Ekrem Başkan'ı bununla durduramazlar, ona bunlar vız gelir tırıs gider" diye tepki göstermişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tepkisini şu paylaşımla ortaya koymuştu:

"Şaşırmıyoruz çünkü korkuyorlar, çaresizler ve kendilerini zavallı duruma düşürüyorlar ne yazık ki… En iyi cevabı Erzurumlular verecektir."

ÖZGEN NAMA ÖNCESİNDE UYARMIŞTI

Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Özgen Nama da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"An itibari ile Erzurum'da büyük bir provokasyon hazırlıkları olduğunu görüyoruz. Buradan İçişleri Bakanlığı'nı uyarıyorum. Bir kişinin burnu bile kanasa yeterli önlem almayan Erzurum mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetleri sorumludur.

AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, araçları alandan çektirdikten sonra şimdi de Hüdapar'lı ve MHP'li bir grubun saldırısı ve tacizi ile karşı karşıyayız. Emniyet mensupları yeterli önlemi almıyorlar. Sana söz Erzurum 14 Mayıs'ta bu ayıptan hep birlikte kurtulayacağız. Bütün uyarılarımıza rağmen maalesef güvenlik riski devam ediyor. Bu rezaletin sebebi Mehmet Sekmen sensin ve hep bu ayıpla anılacaksın."