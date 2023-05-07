İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasına hükümet kanadından ilk yorum: Siyaset meydanlarında şiddet kabul edilemez

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı canlı yayında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde saldırıya uğramasına ilişkin konuştu. AK Parti'nin bu ülkede şiddeti en fazla yaşayan parti olduğunu ancak muhalefeti yanlarında görmediklerini savunan Varank, "Tabii ki şiddetin siyaset, miting meydanlarında olması kabul edilemez. Arkadaşlarımız yaralandıysa geçmiş olsun diyorum. Polisin müdahale etmemesi gibi bir durum olamaz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, miting için gittiği Erzurum'da taşlı saldırıya uğradı. İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnada seçim otobüsü taşlandı. Konuşmasını yarıda kesen İmamoğlu alandan ayrıldı.

HÜKÜMET KANADINDAN İLK SÖZLER

Yaşananlara hükümet kanadından ilk açıklama geldi. Habertürk canlı yayınına katılan Mustafa Varank, şiddetin kabul edilemeyeceğini belirtirken, polisin müdahale etmemesi gibi bir durumun olamayacağını kaydetti.

"İKİRCİKLİ BİR TAVIR GÖSTERMEMEMİZ LAZIM"

Bakan Varank şunları söyledi: "Tabii ki şiddetin siyaset, miting meydanlarında olması kabul edilemez. Benim de mesela Bursa'daki mobil led ekranıma HDP'liler saldırdı. Burada asıl konuşmamız gereken, biz eğer şiddete karşı olacaksak gerçekten ikircikli bir tavır göstermememiz lazım.

"SEÇİM MEYDANLARINDA ASLA ŞİDDETE YER OLMAMASI LAZIM"

Ben Hopa'da sayın cumhurbaşkanımla beraberdim. Hopa'da bizim seçim otobüsümüz çok ciddi şekilde taşlandı. Ben otobüsün içerisindeydim. Bu olay 10 seneyi geçmiştir. Çok ciddi bir taşlama oldu. Bir polis arkadaşımız ciddi şekilde yaralandı. O hadiseyi ben yaşadım. Biz o hadiseden sonra bir tane bile geçmiş olsun mesajı almadık. Hiçbir siyasi parti çıkıp da, 'Böyle bir hadise olur mu? Başbakanın içinde olduğu otobüs taşlanır mı?' demedi. Şunu demek istiyorum. Siyaset meydanında, seçim meydanlarında asla şiddete yer olmaması lazım.

"HİÇBİR ZAMAN MUHALEFETİ YANIMIZDFA GÖRMEDİK"

Bu hadise nasıl gelişti, devam etti bunu bilmiyorum. Ama biz bu ülkede siyasette de şiddeti en fazla yaşayan partiyiz. Biz hiçbir zaman muhalefeti yanımızda görmedik. Bizim doğuda, güneydoğuda il başkanlarımız kaçırıldı, şehit edildi. Siz CHP'den güçlü bir sesle bu işleri eleştirenleri, bizim yanımızda duranları gördünüz mü?

"GEÇMİŞ OLSUN"

İstanbul'da bizim hiç dahlimizin olmadığı, İYİ Parti'nin binasına kurşun isabet etti. Meral hanım meclis kürsülerine çıkıp sağa sola mermiler attı. Bizimle hiç alakası olmayan bir konuda bize hesap kesmeye çalıştı. Bizim il başkanlığımıza saldırı olduğunda bu şekilde bir şey görmüyoruz. Biz kuralı, kaideyi, söylenmesi gerekeni söylüyoruz. Biz şiddete karşıyız. Biz 21 yıldır 15 seçimdir zaten yapacağımız işi sandık vasıtasıyla seçim meydanlarında, sokakta vatandaşımızı ikna ederek yapıyoruz. Ben eğer burada yanlış hata olduysa, arkadaşlarımız yaralandıysa geçmiş olsun diyorum."

"POLİSİN MÜDAHALE ETMEMESİ GİBİ BİR ŞEY OLAMAZ"

Bakan Varank, Erzurum'daki olaylara polisin müdahale etmediği yönündeki iddialara ise şu yanıtı verdi: "Öyle bir şey olmaz. Polisin bir müdahale etmemesi. Polis burada görevli. Neden müdahale etmesin? Bir görevi ihmal olduğunda, onun hesabının sorulacağı yer yine polistir. Böyle bir şeye polis ala müsaade etmez."