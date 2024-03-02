İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk ile birlikte Zeytinburnu'nda halk buluşması gerçekleştirdi. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un Gazze ile ilgili çıkışına tepki gösterdi.

İMAMOĞLU: FARKINDA OLMADAN HÜKÜMETİ, ERDOĞAN'I ELEŞTİRİYOR

İmamoğlu şunları söyledi "Şimdi bu Mekke- Esenyurt meselesini alet ettiler ya o zaman, sanki işe yaramış gibi bu acemi aday dayanamadı dün bir laf yetiştirdi. Neymiş efendim? Bak lafa bak Allah'ınızı severseniz ya;'31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek.' İBB'yi o kazanırsa 'Gazze'ye yardım edeceğim' demiş. Neresinden tutarsan eline geliyor. Bir; ey Allah'ın adamı, ey güzel adam. Ne diyeyim sana? Daha ne diyeyim yani? Allah seni ailene bağışlasın. Git ailenle yaşa. Ama bu şehri sen bilmiyorsun. Bu şehrin insanı ne hiç bilmiyorsun. Ben bu laftan ne anlarım biliyor musun? Aslında farkında değil. Hükümeti eleştiriyor burada hükümeti. Yani koca Türkiye Cumhuriyeti Gazze'ye yardım edemedi. O gelince edecekmiş.Acemi adayın dengesi o kadar bozuk ki, farkında olmadan aramızda kalsın Erdoğan'ı eleştiriyor.

"İSTANBUL'DA YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜREN BİR ACEMİ ADAY VAR"

Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki, 'Gazze'ye yardım et. Bak sen etmedin, ben gelirsem ben edeceğim' diyor. 'İBB başkan olursam yardım edeceğim' diyor. Bak daha yeni başladık. Kavga etmeyin. Yan yana afişleriniz var. Sonra makası alıp kesmeye başlarlar. Bak Sayın Erdoğan'ın sağı solu belli olmaz. Resimlerinden bir gün sonra seni pat diye çıkarıverir ha. Tek kendi resimleriyle seçime girer İstanbul'da. Yapar vallahi yapar. Ben zaten bekliyorum. Bir hafta bilemedin, iki hafta sonra meydanlarda söyleyeyim. Gene dayanamayacak. Keşke memleketin gerçek sorunlarına eğilse ama hani bir laf vardır ya; 'Boynun eğri demişler, nerem doğru ki' demiş. Şimdi bunların işi böyle. Ben bunlara boşuna su kaynattı demiyorum. Boşuna kayış attılar demiyorum. Vallahi Allah'a yardımcıları olsun. Ama neyse. Bu zor zamanlarda,emeklilerimizin yüzünün gülmediği zamanlarda, dar gelirlilerin sıkıntılarını had safhada olduğu zamanlarda , enflasyonun tavan yaptığı zamanlarda Allah razı olsun İstanbul'da yüzümüzü güldüren bir acemi aday var."

NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bakırköy'de katıldığı bir etkinlikte Gazze'ye yapacakları yardımlar için milletin gerçek belediyecilikten yana tavrını koyması gerektiğini belirterek "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kurum konuşmasında, "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek. Gazzeli yavrularımız sevinecek. Orada Gazze'nin özgürlüğü için İBB olarak Gazze'ye yapacağımız yardımlar için inşallah 31 Mart'ta milletimiz yine gerçek belediyecilikten yana tavrını koyacaktır" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A ÇAĞRI: MURAT KURUM'U ADAYLIKTAN ÇEK

CHP lideri Özgür Özel ise bu açıklamalar hakkında şunları söyledi: "Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yerel seçimlerde verebilecek hiçbir şeyi olmamasının kanıtı İstanbul'daki adayının Murat Kurum olmasıdır. Sen İstanbul'a Murat Kurum'u layık görüyorsan, Murat Kurum da '31'inde kazanırsak Filistin'deki çocuklara yardım yapacağız' diyorsa, daha bundan sonra söyleyecek bir şey yoktur. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam, buradan sonra, bugün son gün adayı çekmek için son gün. Ben bu adayı Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam çeker alırım. Murat Kurum orada duracağına oraya bir tane Pinokyo koysa Murat Kurum'dan daha inandırıcıdır. Bugün son gün, Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum: Murat Kurum'u çek, İstanbul'a Pinokyo'yu aday göster. Daha inandırıcı olursun, daha dürüst bir adayın olur, daha samimi bir adayın olur."