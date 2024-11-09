İmamoğlu'ndan 'randevu' talebini reddeden Bahçeli'ye: Hiç elimizden kurtulamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'kayyum' gündemiyle istediği randevu talebini geri çeviren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için, "10 genel başkanla görüştüm. Bir tanesi de vermedi randevuyu, istismar edilir dedi. Saygı duyuyoruz şimdilik ama ondan da istemeye devam edeceğim randevuyu, hiç elimizden kurtulamaz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da Uzun Çarşı'dan sonra Defne Belediyesi Çekmece Ek Hizmet Binasındaki programa katıldı.

Türk Belediyeler Birliği (TBB) adına Hatay ve ilçelerine 24 adet belediye hizmet aracı, 1000 adet de çöp konteyneri hibe ettiklerini söyleyen İmamoğlu, "Biz hizmeti AK Partili belediyeye, CHP'li belediyeye Türkiye İşçi partisinden bir belediyeye verdik. Biz adalete, hakkaniyete inanan insanlarız. O yüzden rakip siyasi partilere aynı davranırız. Onların yaptığı gibi yapmayız, herkese adaletli davranırız. Particilik, tarafgirlik bir virüs gibi tüm ortak değerlerimizi parçaladı. İstanbul'daki belediyelerden partizanlığı söküp attım, Türkiye'den de atacağız" diye konuştu.

"BEN 11 YILDIR SİZİNLE UĞRAŞIYORUM, GİDENE KADAR DA UĞRAŞACAĞIM"

İmamoğlu, kayyum atanan belediyeler hakkında da şunları söyledi: "Uğraşmak derken onlar zannediyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu yıldırırız. Ben 11 senedir sizinle uğraşıyorum. Gidene kadar da uğraşacam gidene kadar. Yani bu şehrin insanları birilerini seçecek, uydurma iddianamelerle, uydurma tavırlarla, uydurma bir takım yaptığınız işlerle ama yargıda ama mülki amirler üzerinde bunları yapacaksınız, biz de öyle köşede oturacağız öyle mi?

Bakın size bir şey söyleyeyim sevgili hemşerilerim. 11 parti ile irtibat kurduk. Ben pazartesi günü 10 genel başkanla görüştüm. Bir tanesi de vermedi randevuyu, istismar edilir dedi. Saygı duyuyoruz şimdilik ama ondan da istemeye devam edeceğim randevuyu, hiç elimizden kurtulamaz. 10 parti genel başkanı bu konuda haksızlık, hukuksuzluk yapıldığını, hakkında hukuksuz karar verilen kişilerle aynı fikirde olmamasına rağmen, onun fikirlerine karşı çıkmasına rağmen, birkaç genel başkan 'ben uygulamaya bakarım' dedi, 'bu haksızlığa karşıyım' dedi. Milletin iradesine kimse dokunamaz dedi. Meclis'te bunun çalışması yapılacak.

Genel başkanımızla konuştuk. Onun talimat verdiği genel başkan vekillerimizle bir çalışma yapılacak. Ortak bir kanun maddesini meclisin gündemine getirecekler. TBMM'de iktidar en fazla yüzde 20 temsil eder. Yüzde 80'e yakını bu otokrat kafaya karşıdır kardeşim. Bu bazen oyla tespit edilmez biz bunu yaşıyoruz şu an. Bu uygulama haksız uygulamadır. Dolayısıyla Esenyurt'ta bunlar olacak, Mardin'de, Şanlıurfa'da bu işler olacak adalet mücadelesi veren kendisi de adaletsizlik yapacak bu insanlarla Ekrem İmamoğlu uğraşmayacak öyle mi hadi oradan."

"BİZ BURAYA GELDİK DİYE ŞEHRİN VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKANI İZNE ÇIKTI"

Bugün Antakya'ya geldikleri için şehrin valisi ve belediye başkanının izne çıktığını söyleyen İmamoğlu, "Biz buraya geldik diye şehrin valisi de izne çıktı şehrin büyükşehir belediye başkanı da. Şimdi ben bunlara eskiden üzülüyordum ama ben onlara iyilik yapıyorum onlar için dua ediyorum. Diyorum ki; Allah sizi ıslah etsin, Allah size akıl versin. Şimdi bu tam bir nezaketsizliktir ama önemli değil. Benim için önemli olan ne biliyor musunuz? Benim için hakkını vermeyen vekil değil; hakkını vermeyen, temsil etmeyen yönetici değil. Benim için asıl olan millet millet, sizsiniz. Ben onlara dua etmeye devam edeceğim Allah akıl versin.

Bu arada bu aralar bir moda var. Ekrem İmamoğlu'na laf atarsak birinin gözüne gireriz. Onların kimin gözüne girmek istediğini biliyorsunuz değil mi? Bir kişi. Yeter ki onun gözüne girsinler. Hani kameraya girmeye çalışanları hatırlıyorsunuz değil mi yanında durmaya çalışanları. Yahu onun değil, milletin yanında olacak, milletin yanında duracaksın, milletin. Ama biz bunu bunlara öğreteceğiz. Yavaş yavaş. Bak, ne yapalım? Hızla olmuyor ama yavaş yavaş, olacak.

Bazı eksiklerimiz olabilir, bazı hatalarımız olabilir. Düzelteceğiz. Milletimizin hak ettiği özgürlüğü, bu güzel cumhuriyete yakışan demokrasiyi elde etmek için size söz veriyorum. Bu kardeşiniz yola çıkmıştır. Sizi mahcup etmeyecek ve bunu başaracağız" şeklinde konuştu.