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21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un 15-19 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Altun, Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan bu ziyaretin Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

ZİYARET YARIN BAŞLAYACAK

Söz konusu gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Khurelsukh'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-19 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Türkiye'yi Ziyaret Edecek

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Ziyaret çerçevesinde yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmeler gerçekleştirileceğini ifade eden Altun, görüşmelerde, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirilmesi, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Türkiye'yi Ziyaret Edecek

21 YIL SONRA İLK ZİYARET

Altun, "Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyaret, köklü tarihi geçmişe, kültürel zenginliklere ve ortak mirasa sahip Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesine vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika
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