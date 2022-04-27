Son dakika: Kocası Osman Kavala'ya destek paylaşımı yapmıştı! Uşak Valisi Funda Kocabıyık, merkeze çekildi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın eşi eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarını eleştirdi.

KAVALA'YA VERİLEN CEZAYI ELEŞTİRDİ

Kocabıyık resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BAŞKA YERE ÇEKMESİN"

Kocabıyık, paylaşımının hemen ardından ise şu tweet'i attı: "Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin. AK parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir."

MERKEZE ÇEKİLDİ

Paylaşımların ardından bu sabah İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.

Funda Kocabıyık

İhlas Haber Ajansı / Politika