Son dakika: Kocası Osman Kavala'ya destek paylaşımı yapmıştı! Uşak Valisi Funda Kocabıyık, merkeze çekildi - Haberler

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Son dakika: Kocası Osman Kavala'ya destek paylaşımı yapmıştı! Uşak Valisi Funda Kocabıyık, merkeze çekildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika: Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın eşi Hüseyin Kocabıyık, dün akşam Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezası için "Menderes'i ipe çekenlerin benzerleri vicdansız hükümler kuruyor" şeklinde bir tweet attı. Paylaşım sonrası İçişleri Bakanlığı Funda Kocabıyık'ı geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın eşi eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarını eleştirdi.

Kocabıyık resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekildi

Kocabıyık, paylaşımının hemen ardından ise şu tweet'i attı: "Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin. AK parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir."

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekildi

Paylaşımların ardından bu sabah İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.

Son dakika! Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekildiFunda Kocabıyık

İhlas Haber Ajansı / Politika

İçişleri Bakanlığı, Funda Kocabıyık, Ankara, Uşak, Politika, Haberler

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Yorumlar (19)

Dr.Kimbel:

Demekki AKP içinde dürüst düşünenlerde varmış,malesef cezalandırılıyor çok yazık,

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FATİH ARSLAN:

Hiç kimse fikrini beyan etmesin. Kimse konuşmasın yorum yapmasın. Tek yapmanız alkışlamak ve övgüler yagdirmak olsun. Ancak böyle görevinizde durursunuz..

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Onur Tuna:

Bu vali, pandemi döneminde sokaklarda Ellerini arkadan bağlayıp vatandaşa bağırıp çağıran azarlayan vali değil mi.

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