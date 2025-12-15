İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının bütçe teklifleri, Genel Kurul'da

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı.

İYİ PARTİ VE DEM PARTİ ARASINDA 'SÜREÇ' TARTIŞMASI

Bütçe üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Irak KDP Lideri Mesut Barzani'nin Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'deki bir programa katılmasını hatırlattı. Karakaş, "Siz o programda o peşmergelerin üniformalarının kollarında sözde Kürdistan paçavralarıyla görürken hiç utanmadınız mı, hiç sıkılmadınız mı, hala o koltukta nasıl oturuyorsunuz; derhal istifa etmeniz lazım. Diğer taraftan DEM Parti yeni bir rapor hazırlamış. Raporda DEM Parti diyor ki, 'Ankara kuzey Kürdistan'dan diyor yani bizim bölgemiz, neresi onların hesabına göre kuzey Kürdistan? 'Kuzey Kürdistan'dan merkezi yönetim elini çeksin' diyor yani hadsiz bir DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık Genel Kurul'da çıktı, Irak'ın kuzeyinden bahsederken 'Güney Kürdistan' dedi, Güney Kürdistan. İmralı'daki sizin o barış güvercini yaratmaya çalıştığınız bebek katili, terörist başı, şerefsiz bebek katilidir" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ VE DEM PARTİLİLER BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İYİ Parti ve DEM Parti arasında sözlü sataşmalar yaşanırken DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli söz aldı. Temelli, "Hatibin bütün konuşması boyunca bütün sözleri siyasetten ne kadar uzaksa hakarete o kadar yakındı. Bu kadar hakaret kabul edilemez, misliyle iade ediyoruz. Bir kere ne tarih biliyor ne coğrafya biliyor ne siyaset biliyor. Sadece burada insanları kışkırtmaya yönelik bir üslupla konuşuyor. Burası Meclis, burada üslubunuza, dilinize dikkat edeceksiniz. Siyaset yapacak gücünüz yoksa da o kürsüye çıkmayacaksınız" derken, İYİ Partili Karakaş, ayağa kalktı. Bunun üzerine Temelli, 'Oturun yerinize' dedi. Bu ifadenin ardından İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. İYİ Partili Karakaş, elindeki kağıtları yırtıp yere attı. Yaşanan tartışmanın sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime 5 dakika ara verdi.

'O, 'PAÇAVRA' DEDİĞİNİZ ULUSLARARASI ALANDA KABUL GÖRMÜŞ BİR BAYRAKTIR'

Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Buldan, ilk sözü DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'ye verdi. Temelli, "Bu hakarete, bu saldırganlığa bir tek biz itiraz ediyoruz; ne sayın bakanlar ne sayın bakan yardımcıları ne AK Parti Grubu ne CHP Grubu ne Yeni Yol Grubu. Hepimize yönelik bu hakaret; bizi hedef göstermesi hepimizin sessiz kalmasına neden olmamalı. Bakın, Meclis'teki komisyonu hep beraber kurduk. İYİ Parti'nin o komisyona katılmamış olması ayrı ama o komisyon bir mutabakat komisyonudur. Komisyon bir araya gelme, birlikte siyaset var etme komisyonudur; geçmişin acılarının üzerinde tepinerek siyaset yapanlara karşı demokrasiyi, barışı, siyaseti savunan bir komisyondur. Diğer taraftan, Sayın Barzani federe Kürdistan bölgesinin kurucu başkanıdır; Türkiye'de bir davete gelmiştir, o protokolden geçişte hata yapmıştır. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti yapmıştır. Sayın Barzani'nin bunda bir suçu yok. Peşmergeler öyle gelmeyebilirdi, o şekilde ağırlanmayabilirdi ama bunun Barzani'yle ne ilgisi var? Sayın Barzani'ye hakaret etme hakkını size kim veriyor? Diğer taraftan, o, paçavra dediğiniz; bölgenin resmi bayrağıdır. Ona, 'Paçavra' diyemezsiniz; o, bütün uluslararası alanda kabul görmüş bir bayraktır" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ VE ELEBAŞIYLA İLGİLİ KONUŞTU, ÜSTÜNÜZE ALINMANIZA GEREK YOK'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, DEM Partili Temelli'ye cevaben, "Sayın hatip herhangi bir siyasi partiyi, herhangi bir grubu, herhangi bir zümreyi hedef almadan PKK terör örgütü ve terör örgütünün elebaşıyla ilgili içinden geçenleri aynen söylemiştir, biz de altına imza atarız. Burada sizin üstünüze alınacak hiçbir şey yok. Burada bir terör örgütü başıyla ilgili hoşunuza gitmeyen sözler söylendi diye, 'Provokasyon yapılıyor' diyemezsiniz. Asıl provokasyon nedir biliyor musunuz? Bir terör örgütü başına 'Terörist' demek provokasyon değildir ama münferit hadiseleri alıp Türk Ordusuna 'İşgalci', 'Tecavüzcü' demek bir provokasyondur. Terör örgütü başının ismini bu Meclis'te sloganlarla bağırmak, bunun tezahüratını yapmak bir provokasyondur, korucularımıza hakaret etmek bir provokasyondur. Dolayısıyla burada, sayın hatibin söylediğinde, milletvekilimizin söylediğinde hiçbir şey yok, komisyonla ilgili tek bir kelime etmedi" dedi.

'BİR BARIŞ İKLİMİ OLMUŞ, KUDURUYORSUNUZ '

İYİ Parti temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, tutanakları okuduğunu ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a hakaret olduğunu ifade ederek Sakık'a söz verdi. Sakık, "Biz aslında bunları tanırız, biliriz. Kürt halkına, bize yapılan bütün hakaretleri binle çarparak size iade ediyoruz. Size iade ediyoruz. Biz faşizmden övgü beklemiyoruz. Biz faşizmden hoşgörü beklemiyoruz. Bunların yeni bir hikayesi yok. Bunların bu ülkeyle ilgili bir hikayesi yok. Hepiniz, çoluğunuzu çocuğunuzu Avrupa'ya, Amerika'ya, bir barış iklimi olmuş, kuduruyorsunuz. Bakın, bu topraklarda hiç kimseye hakaret etmeyiz, Allah aşkına, neden Kürtlerin değerlerine hakaret edersiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖCALAN DEYİNCE AKLIMAZA KAN, GÖZYAŞI, ACI GELİYOR'

DEM Partili Sakık'ın konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Sayın Başkan, şimdi, 'Hadsiz bir milletvekili' sözünü hakaret olarak tanımladınız, bir hüküm verdiniz. 'Hadsiz' bir hakaret değildir. Hadsiz; 'sınırlarını aşan kişi' anlamına gelir. Hadi onu bir tarafa koydum, az önce bizim milletvekilimize hitap ederken de dediniz ki; 'Hadsizlik etme.' Eğer o hakaretse siz de hakaret ettiniz; bu, bir. İki; bakın arkadaşlar, biz az önce yaptığımız konuşmada, milletvekilimiz yaptığı konuşmada hiçbir şekilde sizlere yönelik bir hakarette bulunmadı ama siz 'PKK' dendikçe, 'Apo' dendikçe ayağa kalktınız. Bakın 'Abdullah Öcalan' deyince bizim aklımıza ne geliyor, ne hissediyoruz? Bizim aklımıza kan geliyor, gözyaşı geliyor, acı geliyor, tamam mı? Ama bize 'Kürt' dediğiniz zaman aklımıza ne geliyor, ne hissediyoruz? 'Kürt' deyince sevgi, kardeşlik, dostluk, aile; bu, aklımıza geliyor. Siz bunu ayıramadınız, bizi hep bununla itham ettiniz. Onun için söylediklerimizi her seferinde size tercüme etme ihtiyacını da duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime 20 dakika ara verdi.