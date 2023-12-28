İBB Başkanı İmamoğlu'ndan hükümete 'şehit' tepkisi: Cambaza bak oyunu oynanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında, CHP lideri Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesiyle ilgili olarak, "Terörün artmasının, tedbir alınmamasının sorumlusu hükumettir. Hükumetin başı da sayın Cumhurbaşkanıdır. Bir cambaza bak oyunu oynanıyor. Meseleyi siyasileştirme. Bu ucuz işlerin peşinde koşanlar duvara toslar. Bunlar her seçim öncesi oynanan oyunlar." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit düşmesiyle ilgili konuşan İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehit cenazesinde protesto edilmesiyle ilgili sert ifadeler kullandı.

İMAMOĞLU: HÜKÜMET, BİR ANDA MUHALEFETE DÖNÜŞÜYOR

Terörün artmasının sorumlusunun hükümet olduğunu belirten İmamoğlu şunları söyledi: "Hepimizin başı sağ olsun. Pkk'nın yaptığı bu saldırıda kaybettiğimiz şehitlere rahmet diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Ailelerinin başı sağ olsun. Terörün sona ermesi, ülkede terörle ilgili sürecin siyasi mekanizma haline getirilmemesi gerek. Bugün baktığınızda bu ülkede bir hükumet var. Her alanı yürütüyor bu hükumet. Hükumet yok bu ülkede, bir anda muhalefete dönüşüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"TERÖRÜN ARTMASININ SORUMLUSU HÜKÜMETTİR"

Muhalefet suçlanıyor. O insanlara leke sürülüyor, hakaret ediliyor. Terörün artmasının, tedbir alınmamasının sorumlusu hükümettir. Hükümetin başı da sayın Cumhurbaşkanıdır. 2002'de iktidar olan bir parti hala iktidarda. 2002'de tekli sayılara inmiş şehitlerimizin akabinde uzun zamandır ne yazık ki 100'lü 200'lü sayılarda canımızı yitiriyoruz. Masum insanlar ölüyor. Bu masum insanlar senede 150-200-250 insan ölüyor.

"BİR CAMBAZA BAK OYUNU OYNANIYOR"

Yapılan tek açıklama var. 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmasın'. Esas mesele terörün tırmanmasının nasıl engellenemediği meselesi. Bir cambaza bak oyunu oynanıyor. Meseleyi siyasileştirme. Bu ucuz işlerin peşinde koşanlar duvara toslar. Bu tür saldırılar girişimler organize işler. Bunlar her seçim öncesi oynanan oyunlar.

"CAN ATALAY'IN YERİ TBMM'DİR"

Hukukçu değilim ama. Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Orada değilse büyük bir hukuki suç işleniyor. Hukuki çerçeve geniştir. Bugünün açılacak penceresi şu, benim zihnimdeki şey; Can Atalay acilen TBMM koltuğuna oturmalıdır. Dünyaya karşı rezil oluyoruz. Dünyada hiçbir ülkeye kendimizi anlatamıyoruz.

Can Atalay

MERAL AKŞENER'İN TEPKİSİ

Hiçbir şekilde ben üstüme alınmadım bu sözlerle ilgili. Seni hedef alıyor diyorlar. Üzüldüm, üzülüyorum. Sözler söylenebilir. Meselenin daha da geçmişi vardır. Üzerime hiç alındığım tarafı yok. Ama gün gelir abla-kardeş karşılıklı konuşulur halledilir. Sert söylemler, ifadeler, rota değişimi bir parti için doğaldır. Bunun muhatabı biz değiliz.

Bu meselenin 3 aşaması var. Genel İrade Kurulu karar alıyor. Biz kendi adayımızı çıkaracağız. Ümit bitmiş midir? Siyasette ümit bitmez. İyi Parti'nin Grup Başkan Vekili, Ekrem İmamoğlu'na gelip diyor ki "başka yol bulamaz mıyız?" diye. Ben olabilir dedim ama kabul görür mü dedim. Bu çalışma yapıldı bana iletildi. Salı günü biz Özgür Özel ile buluştuk. İYİ Parti Grup Başkan Vekili görevden alındı diye bize haber geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

"BAZI SÖZLER BENİ İNCİTTİ AMA ABLA-KARDEŞ OLARAK ÇÖZERİZ"

Sayın Meral Akşener ile abla-kardeş olarak yönettiğimiz bir süreç var. 2024 Mart ayında bitiyor. Biz oraya kadar müttefikiz. Benim Meral Hanımla en son samimi bir sohbetim oldu. Yarım saate yakın telefonda konuştuk. 'Ben her zaman buradayım' dedim. Bazı sözler beni incitti ama abla-kardeş olarak çözeriz bunu.

CHP, ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMAMIŞTI

Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzalamıştı. PKK terör örgütünün saldırılarının kınandığı bildiride, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verilmişti. Öte yandan CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırılarıyla ilgili hükümetin parti grupları ve Meclis'i bilgilendirmediği sürece bildiriye imza atmayacaklarını söylemişti.

ÖZGÜR ÖZEL, ŞEHİT CENAZESİNDE PROTESTOYLA KARŞILAŞMIŞTI

Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin alçak saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenaze töreninde gerginlik çıkmıştı. Şehidin memleketi Manisa'da düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılmıştı. Törende bulunan bazı kişiler ise Özel'i protesto ederek, "Özgür dışarı" sloganı atmıştı. Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girmişti. Polis ekipleri, kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, yuhalanan Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrılmıştı.