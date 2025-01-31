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Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

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Bugün hakkında açılan "Akın Gürlek" ve "Bilirkişi" soruşturmalarına ilişkin ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adliye çıkışında kendini bekleyen kalabalığa seslendi. İmamoğlu, "Hedefin ne olduğu belli. İstanbul'da 4 aydır yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmayacağız." diye konuştu. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise, "Türkiye'yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son sekiz günde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar ve CHP davalarında yer aldığını söylediği aynı bilirkişi ile ilgili sözleri sebebiyle hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade verdi. İmamoğlu, ifadesinin ardından kendisine destek için gelenlere seslendi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Bugün burada iktidar partisi hariç bütün siyasi partiler, adaletin tesisi için bize destek olmaya geldiler. 16 milyonun temsilcisi böyle bir ifade vermemeliydi, bugünkü mesele yargının siyasallaşması ve İstanbul'da kurulmaya çalışılan bir kumpasın geldiği sonuçtur. Hedefin ne olduğu belli. İstanbul'da 4 aydır yargı tacizinin en üst seviyesini yaşıyoruz ama yılmayacağız.

"YARGI ELİYLE SİYASETİ DİZAYN EDİYORLAR"

Esenyurt'ta başlayan ve Ahmet Özer hocamızın sabahın köründe derdest edilerek hapse atılması, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat kardeşimizin haksızca tutuklanması süreciyle beraber bu yargı eliyle süreci dizayn etme çabası devam etmektedir. Bugün büyük bir dayanışma ruhu içindeyiz. Siyasi partilerimizin tamamı burada. Genel Başkanların da bize katkı sunduğunu biliyorum. Her birine Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, milletimizin birliği için yürekten minnet duygularımı iletiyorum.

"FARKLI BİÇİMDE BİZLERİ YORUMLAMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

Özellikle 31 Mart'tan sonra gösterilen seçim başarısıyla Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'ye, Sayın Özel olmak üzere her birimize en fazla da belediye başkanlarına nasıl müdahale edildiğini nasıl kötü muamele gösterildiğini yaşadık, yaşıyoruz. Elbette bizi farklı konumlandırmaya ve farklı biçimde bizleri yorumlamaya çalışanlar var. İnsanlarımızın bir araya toplanma çabasına bile engel olunmasını anlayamıyorum, korkunun neden kaynaklandığını biliyoruz. Ayağına taş değmesin diye dua ettiğimiz polisimizle halkımızı karşı karşıya getiren aklı kınıyorum!

"MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gelemeyen başkanlarımız var, İzmir, Muğla, Tekirdağ belediye başkanlarımıza teşekkür ettim. Özellikle burada bulunması, nasıl kol kola omuz omuza olduğumuzu, mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek bir arada olduğumuzu gösteren değerli dostum, ağabeyim, belediye başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum."

İmamoğlu konuşmasının ardından mikrofonu devrettiği Mansur Yavaş ise şunları söyledi;

"Size, İstanbul'a geçmiş olsun; demokrasimize, hukuka geçmiş olsun diyemiyorum. Geçmemeli.Birkaç aydır yaşadığımıza bakılırsanız, en ufak demeç, Tweet gece evden alınmaya vesile oluyor.

"TÜRKİYE'Yİ AÇIK HAVA CEZAEVİNE ÇEVİRMEK İSTİYORLAR"

Türkiye'yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. İnsanlar serbestçe fikirlerini söylemeliler. Tweet ortada, bir yere gitmiyor, suç olup olmadığına savcı da karar veremez, iddia eder açar davayı, yargılama sonunda varsa biri ceza çeker. Apar topar alınıp tutuklanması yanlıştır. İnsanların hürriyetini kısıtlayamazsınız. Hukuktan ayrı karar alamazsınız.

Bir an önce ülkenin gerçek demokrasiye kavuşmak suretiyle kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi yolunda bütün gücümüzle çalışacağız. Demokrasi ve hukuku hakim kılacağız. Bundan sonra kim olursa olsun söylediği sözden dolayı, fikrinden dolayı, yazısından dolayı tutuklanmayacak. Hiçbirimiz yargılanmaktan, soru sormaktan korkmuyoruz!"

Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (56)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

seni Cumhurbaşkanı yapicaz..

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Haber YorumlarıFake You hard:

Tenekeden ses geliyor

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Yorum Beğenme66
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Haber YorumlarıBlack Mamba:

Akp halkın iradesiyle secilmis birine cebren ve hile ile koltuktan almanın pesinde , Yerle bir ettikleri adalet bir gün onlarada lazım olacak,

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme161
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Haber YorumlarıGhostyEis:

Kim senin peşinde niye gezsin

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoğlu:

Mansur ve ekrem başkan??????????

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Haber Yorumlarısuat aydın:

TC nin yeni Cumhur başkanı hayırlı olsun

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

rte 2

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Kantakuzen Ekrem'e bakın. Şimdiden havalara girdi. Erdoğan'ı taklit ediyor. 6 ay hapis de yatarsa işlem tamamdır.. Bu şekilde başkan seçileceğini düşünüyor Kantakuzen Ekrem.. Yalapşap konuşuyor meydanlarda. İsmail Tütürüt gibi bol bol terleyerek.

Yorum Beğen86
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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

ibb kayyum istiyoruz

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıFurkan inci:

erdogana özeniyor balon

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme10
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