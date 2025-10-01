HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Trump'ın 21 maddelik planı sinsi tuzaklarla dolu

TBMM yaklaşık 2.5 ay sonra yeni yasama dönemine başlarken HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Haberler.com'un Meclis bahçesinde gerçekleşen canlı yayınında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin sunduğu 21 maddelik plana yönelik eleştirilerini dile getirdi. Yapıcıoğlu, planın tarafsız bir anlaşma niteliği taşımadığını ve birçok maddesinde "sinsi tuzaklar" bulunduğunu savundu.

"BUNU ANLAŞMA DEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Yapıcıoğlu, Trump ile Netanyahu'nun ortak basın toplantısında kamuoyuna açıklanan metni değerlendirdi:

"Şimdi geçtiğimiz gün Trump'ın Netanyahu'yla yapmış olduğu basın toplantısında sarf ettiği cümleler ve kamuoyuna deklare ettikleri 21 maddelik bir metin vardı. Bunu anlaşma demek mümkün değil. Yani anlaşma dediğiniz iki taraf arasında olur. Peki bu anlaşılan taraf nedir? Şimdi orada bunun tarafları, bu metin iki tane tarafı var. Birisi ABD, birisi İsrail. Eğer Netanyahu kendisi bir metin kalemi alsaydı ancak bu kadarını kaleme alabilirdi."

Yapıcıoğlu, metnin madde madde incelenmesi gerektiğini belirterek, "her birisinde ayrı bir tuzak var" ifadelerini kullandı.

MADDELERDE "SİNSİ TUZAKLAR" VAR

Yapıcıoğlu, örnek vererek birinci maddeyi eleştirdi:

"Mesela birinci madde de diyor ki Gazze komşularına tehdit oluşturmayan radikalleşmenin ortadan aldırıldığı terörden aralanmış bir bölge olacaktır. Kim terörist? Yani kendi vatanlarını kendi topraklarını savunan İnsanları terörist olarak nitelendiriyorlar."

Aynı şekilde, bölgeye tehdit oluşturanın kim olduğuna ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bölge savaşının önündeki en büyük engel İsrail terör devletidir ve yine dünya savaşına yönelik en büyük tehdit de bizatihi kedileridir."

"KABUL ETMEZSE SONUÇLARINA KATLANACAK" ELEŞTİRİSİ

Yapıcıoğlu, metnin bir diğer maddesine dikkat çekerek, "İsrail ve Hamas bu önleri kabul ederse savaş derhal sona erecek" şeklindeki ifadenin tek taraflı yapısını eleştirdi:

"Peki kabul etmezse ne olacak? İsrail kabul etmezse canı sağ olsun. … Ama Hamas kabul etmezse ne olacak? O zaman diyor ki biz sadece Hamas'ı değil, Hamas'ın tavuklarını da. Bırakın yani çoluk çocuğunu, oradaki insanı, Gazze'deki bütün bir halkı, iki milyonluk bir kitleyi. Oradaki canlı ne varsa, zeytin ağaçlarından tavuklara kadar biz hepsini yok edeceğiz diyorlar. Ya kabul edeceksin ya da sonuçlarına katlanacaksın. Böyle bir anlaşma olabilir mi?"

Yapıcıoğlu, ayrıca anlaşmanın uygulanma sürecine ilişkin sert bir eleştiri getirerek, "İsrail'in anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonra 48 saat içerisinde Hamas şunları, şunları, şunları yapacak. İsrail tek başına kabul ederse. Hamas'ın ne dediği çok önemli değil." ifadelerini aktardı.