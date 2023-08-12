Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adıyaman Belediyesini Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'a bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldi. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Bakan Şimşek, deprem afetine ilişkin yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Şimşek, daha sonra K-6 konteyner yaşam alanı ve Örenli bölgesinde yapımı devam eden Toki konutlarını ziyaret etti.

6 Şubat depremlerinin ardından bir dizi inceleme ve ziyaretlere katılmak amacıyla kent merkezine teşrif eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ; Adıyaman Belediyesine ziyarette bulundu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından Devlet Erkanı' nın bir an olsun yalnız bırakmadığı Adıyaman'da, deprem afetine ilişkin bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi almak ve bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kent merkezine geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde Adıyaman Belediyesine ziyarette bulunan Bakan Şimşek, daha sonra protokol üyeleri ile birlikte K-6 konteyner yaşam alanına geldi.

Ardından Örenli bölgesinde yapımı devam eden Toki konutlarında incelemelerde bulunarak ilin istihdamına ve ekonomisine yön veren iş insanları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli hazinelerini bir araya toplayıp ekonomiyi ve yapacaklarını konuştu. Adıyaman'a her alanda en iyi şekilde hizmet vermek adına hep birlikte çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: "Sayın Bakanımızı Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin harman olduğu, huzur ve hoşgörü şehri Adıyaman'da ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade ediyor, ilimizdeki temaslarının hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde sözlerini dile getirdi.