Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk'ün yarıştığı Hatay seçimlerinde son durum

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasından sonra açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Sonucu en çok merak edilen illerden biri olan ve 6 Şubat depremlerinin yıkıp geçtiği Hatay'da sandıkların yüzde 20.14'ü açıldı. Verilere göre AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 45.13, CHP adayı Lütfü Savaş 39.82, diğer adaylar ise toplamda 6.97 oranında oy aldı. Seçim yarışında 3'ncülüğü ise Yeniden Refah Partisi adayı Nuri Parlak yüzde 2.21 ile götürüyor. Hatay'da 4'ncü olarak ise İYİ Parti adayı Nüsret Cömert 1.27 oy oranında ilerliyor.Türkiye İşçi Partisi'nin adayı Gökhan Zan, 1.06 ile son sıralarda yer alıyor.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesini 490.269 alınan oy ve %55.16 oy oranı ile CHP adayı Lütfü Savaş kazanmıştı.

Hatay Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

AK Parti 8

CHP 4

MHP 3

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

MEHMET ÖNTÜRK - AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

LÜTFÜ SAVAŞ - CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

NÜSRET CÖMERT - İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

GÖKHAN ZAN - TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU - DEM Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı