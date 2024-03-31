Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk'ün yarıştığı Hatay seçimlerinde son durum
Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasından sonra açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMLERİNDE SON DURUM
Sonucu en çok merak edilen illerden biri olan ve 6 Şubat depremlerinin yıkıp geçtiği Hatay'da sandıkların yüzde 20.14'ü açıldı. Verilere göre AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 45.13, CHP adayı Lütfü Savaş 39.82, diğer adaylar ise toplamda 6.97 oranında oy aldı. Seçim yarışında 3'ncülüğü ise Yeniden Refah Partisi adayı Nuri Parlak yüzde 2.21 ile götürüyor. Hatay'da 4'ncü olarak ise İYİ Parti adayı Nüsret Cömert 1.27 oy oranında ilerliyor.Türkiye İşçi Partisi'nin adayı Gökhan Zan, 1.06 ile son sıralarda yer alıyor.
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesini 490.269 alınan oy ve %55.16 oy oranı ile CHP adayı Lütfü Savaş kazanmıştı.
Hatay Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 8
- CHP 4
- MHP 3
31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- MEHMET ÖNTÜRK - AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- LÜTFÜ SAVAŞ - CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- NÜSRET CÖMERT - İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- GÖKHAN ZAN - TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU - DEM Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- HALİL KILIÇ - MEMLEKET Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- EDİB HADİMOĞULLARI - VATAN Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- MEHMET KATIRCIOĞLU - BĞMSZ Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- TUĞÇE BABUÇÇU - DSP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- NECMETTİN ÇALIŞKAN - SP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- FIRAT GÜLTEKİN - HÜDAPAR Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- FATİH ÇAĞAN - AB Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- ORHAN DEDE - AP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- FATİH ŞENGÜL - ABP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- HALİL İMREK - EMEP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- HÜSNÜ AYHAN - MP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- NURAY YENİL - TKH Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- NURİ PARLAK - YENİDEN REFAH Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- ÖMER ÇAKIR - ZP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- MURAT ÇELİK - DEVA Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- YUSUF GÜL - BTP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- MESUT SAZ - YTP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
- HÜSEYİN ÖZDEMİR - HAKPAR Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı