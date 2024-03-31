81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk'ün yarıştığı Hatay seçimlerinde son durum

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasından sonra açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMLERİNDE SON DURUM

Sonucu en çok merak edilen illerden biri olan ve 6 Şubat depremlerinin yıkıp geçtiği Hatay'da sandıkların yüzde 20.14'ü açıldı. Verilere göre AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 45.13, CHP adayı Lütfü Savaş 39.82, diğer adaylar ise toplamda 6.97 oranında oy aldı. Seçim yarışında 3'ncülüğü ise Yeniden Refah Partisi adayı Nuri Parlak yüzde 2.21 ile götürüyor. Hatay'da 4'ncü olarak ise İYİ Parti adayı Nüsret Cömert 1.27 oy oranında ilerliyor.Türkiye İşçi Partisi'nin adayı Gökhan Zan, 1.06 ile son sıralarda yer alıyor.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesini 490.269 alınan oy ve %55.16 oy oranı ile CHP adayı Lütfü Savaş kazanmıştı.

Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?

Hatay Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 8
  • CHP 4
  • MHP 3

31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • MEHMET ÖNTÜRK - AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?

  • LÜTFÜ SAVAŞ - CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?

  • NÜSRET CÖMERT - İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?

  • GÖKHAN ZAN - TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?

  • PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU - DEM Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Hatay'da Lütfü Savaş, Mehmet Öntürk ve Gökhan Zan seçim yarışında dikkat çekiyor: Sandıklardaki son durum ne?

  • HALİL KILIÇ - MEMLEKET Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • EDİB HADİMOĞULLARI - VATAN Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • MEHMET KATIRCIOĞLU - BĞMSZ Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • TUĞÇE BABUÇÇU - DSP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • NECMETTİN ÇALIŞKAN - SP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • FIRAT GÜLTEKİN - HÜDAPAR Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • FATİH ÇAĞAN - AB Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • ORHAN DEDE - AP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • FATİH ŞENGÜL - ABP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • HALİL İMREK - EMEP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • HÜSNÜ AYHAN - MP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • NURAY YENİL - TKH Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • NURİ PARLAK - YENİDEN REFAH Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • ÖMER ÇAKIR - ZP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • MURAT ÇELİK - DEVA Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • YUSUF GÜL - BTP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • MESUT SAZ - YTP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  • HÜSEYİN ÖZDEMİR - HAKPAR Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Mehmet Öntürk Lütfü Savaş Gökhan Zan Hatay 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

2024 ERZİNCAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Erzincan'da hangi parti, kim önde? MHP mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 KONYA SEÇİM SONUÇLARI | Konya'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Konya Yerel Seçim sonuçları! 2024 BİLECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bilecik'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 EDİRNE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Edirne'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI | Kocaeli'nde hangi parti önde? YSK verilerine göre Kocaeli Yerel Seçim sonuçları! 2024 BAYBURT YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bayburt'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, MHP mi kazanıyor? 2024 DÜZCE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Düzce'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 ÇORUM YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Çorum'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 ÇANKIRI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Çankırı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI | İstanbul'da hangi parti önde? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? 2024 BALIKESİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Balıkesir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KARABÜK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Karabük'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 OSMANİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Osmaniye'de hangi parti, kim önde? MHP mi CHP mi kazanıyor? 2024 ÇANAKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Çanakkale'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BATMAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Batman'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500

Yorumlar (1)

Soner Tekin:

kendi ellerinizle hediye ettiniz hatayı yuh size

7
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title