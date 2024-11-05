Hamza Dağ: Bugün artık gizli ittifak yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Tire 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2023 seçimi öncesi CHP'nin 'gizli bir ittifak' içinde olduğunu söylediklerini belirtip, "Bugün artık gizli ittifak yok. CHP'nin otobüsünün üstünden HDP Eş Genel Başkanı açıklama yapıyor" derken, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da "Türkiye Yüzyılı'nın misyonu ve vizyonu ile Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilerlememizi hiç hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Tire 8. Olağan İlçe Kongresi, bir otelde yapıldı. Mevcut Başkan Kadir Uğurlu'nun tek aday olduğu kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin 23 yılda yılmadığını, yıkılmadığını, yorulmadığını, hep yürüdüğünü ve hep inşa eden olduğunu söyledi. İzmir'i yönetenlerin 25 yılda bir tane eser ortaya koymadıklarını savunan Dağ, ülke siyasetinde son günlerde yaşananlara bakıldığında safların netleşmeye başladığının görüldüğünü kaydetti. Dağ, "Eskiden, 2023 seçimi öncesi 'gizli ittifak' diyorduk. HDP gizli bir ittifak ile Kılıçdaroğlu'nu, CHP'yi destekliyor. Bugün artık gizli ittifak yok. CHP'nin otobüsünün üstünden HDP Eş Genel Başkanı açıklama yapıyor. Biz sallanmıyoruz. Bizim duruşumuz net, AK Parti, MHP. Öbür tarafta CHP ve HDP var. Şimdi siyaset o noktaya gelmiş vaziyette. Bunu Tire'deki bütün vatanını, milletini seven kardeşlerimiz bilsinler. Şu anki giden süreç budur" dedi.

'İZMİR VALİLİĞİ'Nİ TEBRİK EDİYORUM'

Son 10 günlük sürede ülke siyasetiyle yerel siyasetin entegre olduğuna dikkati çeken Dağ, "TUSAŞ'a saldıran teröristin 2 tane kardeşinin İzmir'deki belediyelerde çalıştığı ortaya çıktı. Bunu saklayamadılar. Çiğli Belediyesi hemen hamle yaptı, kişiyi işten çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Kişiyi işten çıkartmak gerekirken Valiliğe yazı yazdı. İzmir Valiliği'ni buradan tebrik ediyorum. İzmir Valiliği ne yaptı? Zeka küpü bir cevap verip, 'Sizin bize bunu sormanız abesle iştigaldir' dedi. Ben bir İzmirli olarak ve son seçimde de İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak, 1 milyona yakın İzmirlinin oy verdiği bir kişi olarak bu cevabı verenlere İzmirliler adına şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum, hakkıyla karşılıyorum" diye konuştu.

'AZİMLE, YILMADAN, İNANÇLA DAVAMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da konuşmasında, 14 Haziran 2001 yılında başlatılan erdemliler hareketiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temellerinin atıldığını belirtip, "Bu partinin temel duruşunu yüksek ahlak, yüksek teknoloji ve güçlü Türkiye mottosuydu. Bu üç denklemiyle beraber o günden bugüne duruşuna en ufak bir taviz vermedi. Dünya masumlarının abisi, ümmetin de koruyucusu oldu. Bu duruşun Tire'de tecelli etmesini en kalbi duygularımla istediğimi bilmenizi isterim" dedi.

Bugünlere kolay gelinmediğine dikkati çeken Saygılı, "Darbeler, muhtıralar, darbe girişimleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi, ekonomik krizler ve benzeri askeri beklentiler her biri bu ülkenin geleceğine engelime getirdi ama Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o okul anlayışı yani AK kadroların ortaya koyduğu yüksek ahlak anlayışı erdemli hareketi bize bir talebe anlayışını getirdi. Bu okulun adı 'Medeniyet Okulu.' Bu Medeniyet Okulu'nunda başöğretmeni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. En önemli konulardan bir tanesi azimle, yılmadan, inançla davamıza sahip çıkacağız. İnançla ve bunu kemikten bir iradeyle devam ettireceğiz. İzmir'imizde ve ilçelerimizde hiç geri adım atmadan taviz vermeden çelik iradeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nın misyonu ve vizyonu ile Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilerlememizi hiç hız kesmeden devam edeceğiz" diyen Saygılı, şöyle devam etti: "İnanç, irade ve ilerleme. En önemlisi bunları yaparken çok özel bir titizlikle ihtimamla, itinayla yapacağız. İtina da bu iş için çok kıymetli. Bunları götürürken de hiçbir zaman şunu da unutmayalım istikametten ayrılmayacağız. İstikameti olan bir davanın sonunda bereketin hayrıdır. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılı 3 Kasım'ında söylediği gibi 'aydınlığa açık, karanlığa kapalı' diyen anlayışı ve 'Hiçbir zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dediği günün bugüne kadar nasıl değiştiğini ve nereden geldiğimizi tek tek anlatmama gerek yok. Ama elhamdülillah bu davaların talebeleri ve öğrencileri olarak ve inanları ve dava arkadaşları olarak hepinizin bu minvalde çalışacağına kardeşlerimizin bu duruşu sergileyeceğine inancım tamdır" dedi.

'İZMİR SİZİN TERÖRÜ İSTİHDAM EDECEĞİNİZ BİR MERKEZ DEĞİL'

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da konuşmasında İzmirlilerin TUSAŞ saldırısında teröristlerin akrabalarının İzmir'de belediyelerde çalışıyor olmasının muhasebesini yapması gerektiğini ifade etti.

Bunu hiçbir İzmirlinin ve vicdanın kabul etmeyeceğini dile getiren Milletvekili İnan, "İzmir sizin terörü istihdam edeceğiniz bir merkez değil. İzmir sizin dağdaki arkadaşlarınıza iş verme pozisyonunuz hiç değil. Sonra çıkmış diyorlar ki 'Valiye sorduk, onlardan geri dönüş bekliyoruz ona göre işten çıkartacağız.' ya kardeşim siz işe alırken bu insanları valiliğe mi, devlete mi sordunuz? Referansı kimdir? Bunları alırken biz biliyoruz ki siz ancak sorsa sorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sorarsınız ya da Kandil'in uzantısı olan HDP'ye sorarsınız. O nedenle işten çıkarma işlemini de bağlı olduğunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesine sormanızı biz söylüyoruz. Hiç öyle kendilerine ortak aramasınlar. Bu devlet sizin böyle her basiretsizliğinize ortak olacak değil. Körfez kirliliği meselesinde yaptıkları gibi kendi sorumsuzluklarına legal bir ortak arıyorlar" dedi.

'SONUNA KADAR SİZLERİN YANINIZDA OLDUĞUNUZU BİLMENİZİ İSTERİM"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Tirelilerden hakların sahip çıkmalarını, ilçede yapılacak olan hizmetleri sorgulamalarını rica edip, "Çünkü burası çok kıymetli bir ilçe. Sizler de bu ülkenin en önemli sahiplerisiniz. Biliyoruz ki bugün hepinizin, bağınızda, bahçenizde işleriniz var. Her daim hükümet olarak, iktidar milletvekilleri olarak sonuna kadar sizlerin yanınızda olduğunuzu bilmenizi isterim" dedi.

Kongrede tek aday olan mevcut ilçe başkanı Abdülkadir Uğurlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Haber - Kamera: Buse BAĞCI / TİRE (İZMİR),