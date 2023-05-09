Hakan Satılmış: 'BBP'ye verilecek hiçbir oy boşa gitmez'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Hakan Satılmış, gündeme dair yaptığı değerlendirmede, "BBP'ye verilecek hiçbir oy boşa gitmez" dedi.

"BBP'ye verilen oylar boşa gitmiyor"

Satılmış, 30 yıldan sonra ilk defa barajsız seçime girdiklerini ve oyların boşa gitmediğini söyleyerek, "Zor şartlarda siyaset yapıyoruz. Büyük Birlik Partisi, 30 yıllık geçmişinde ilk defa barajsız bir seçime giriyor. Halkımızın bunu iyi bilmesi lazım. Gönüldaşlarımız, seçmenlerimiz, Muhsin Yazıcıoğlu'na gönül veren dava arkadaşlarımız şunu bilsin ki Büyük Birlik Partisi'ne atılan hiçbir oy boşa gitmiyor. 30 yıl sonra tarihinde ilk kez barajsız bir seçime gidiyor. Biz de bunun verdiği enerji ile Muhsin başkanımızın bize verdiği emanete de sahip çıkmamız için gecemizi ve gündüzümüzü birbirine kattık. Bir saniyesi bile değerli olan şu günlerde elimizden geldiği kadar, adaylığımın açıklandığı ilk gün başladım. Buraya gelmeden önce de Yemliha, Himmetdede tarafından geldim. Saat 3'e kadar sahadayız" dedi.

"BBP Sivas'ın bir markası"

Büyük Birlik Partisi'nin Sivas'ın bir markası olduğunu söyleyen Hakan Satılmış, "Sivaslıların yoğun yaşadığı bir il Kayseri ve bir de Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi Büyük Birlik Partisi Sivas'ın markası. Ben Sivaslı değilim Sarızlıyım ama Muhsin Başkan öyle bir eser bırakmış, öyle bir itibar bırakmış ki Büyük Birlik Partisi Sivaslıların bir markası. Muhsin Yazıcıoğlu da tüm Türk dünyasının, Müslüman aleminin bir ağabeyi, bir lideri sıfatı taşıyor. Burada Sivaslıların yoğunlukta olduğu için bize de geçen hafta düzenledikleri hem platform hem de platformun altındaki 30'a yakın dernek, derneğin de bağlı bulunduğu Kayseri'de ikamet eden ve muhtarlık konumu olan muhtarlarla geniş katılımlı bir programda bizlere destek verdiler. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Sivaslılara yakışır bir şey yaptılar. Sivaslılardan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hemşehrilerinden bu beklenirdi. Biz de gururlandık" ifadelerini kullandı.

"Rahmetli Muhsin Başkan'dan kalan bayraklarla seçime gidiyoruz"

Hakan Satılmış, seçim sürecinde kullandıkları bayrakların merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminden kaldığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz ilk kendi logomuz ve amblemimizle seçime gireceğimizi belirlediğimiz gün dedik ki biz Büyük Birlik Partisi'nin 30 yılın sonunda barajsız seçime girmesine yakışır, israftan uzak, vatandaşına daha gelmeden nasıl bir hizmet yapar, biz bunu uygulayalım dedik. Vali beyden de izin aldık, sağ olsunlar sivil toplum kuruluşlarından da destek geldi. Biz de kendimiz başarırız diye düşünerek dedik ki Büyük Birlik Partisi'ne Kayseri'de kaç bin oy atılırsa, Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldığımız listeyle biz fidan dikeceğiz dedik. Kayseri'de buna ihtiyaç var, Kayseri'nin beklentisi var, Kayseri kırsalda kaldığı için yeşil alana ihtiyaç duyulan bir bölge. Biz dedik diğer partiler gibi geldiğimizde yıkarız yakarız koparırız değil de gelmeden vaatlerimizin gerçekçi olsun. Kayseri'ye biz denizi getiririz yada Boğazköprü'yü buraya yaparız değil, gerçekçi anlamda bir eser bırakalım dedik. Bizim parti binamızın sağında solunda bayraklarımız ve afişlerimiz var. Bu bayraklarımızın çoğu rahmetli Muhsin Başkan'dan kalan bayraklar ve teşkilat evinden ütü getirip ütülüyor. Bugün resmini koyup bu kadar yoğun ve resmini sallandıran vatandaşlar acaba Allah'ın işiyle pazarlık mı yapıyorlar ki milletvekilliğine aynı sıradan koyulacaklarında."

"Tahrik ediliyoruz"

Seçim kampanyasında kullandıkları afişlerin yırtıldığını ve tahrik edildiklerini söyleyen Hakan Satılmış, "Siyasetin kızgın bir zamanındayız. Milli duyguların zirve yaptığı bir dönemdeyiz ve ister istemez partilerin de birbiri ile yarıştığı bir dönemdeyiz. Bazen biz bunların hatalı olduğunu, bazılarının art niyetli olduğunu hissedebiliyoruz. Kimseye iftira atamayız çünkü gözümüzle gördüğümüz, delil ettiğimiz bir şey olsa zaten emniyet güçlerimiz de adli makamlarımız da resmi olarak devreye girerler. Sağ olsunlar görevlerinin başındalar ama bazı şeylerin son günlerde Büyük Birlik Partisi üzerinden oynandığını da paylaşmak isterim. Üst geçitlerde bizim kendi imkanlarımızla ve gerçekten de çok zor şartlarda aldığımız brandalarımız üst geçitlerden sökülüyor. 18-20 yerde söküldü hata olabilir dedik ama sahada bizim arkadaşlarımızın yaptırdıkları kırlangıçların da bilinçli yırtıldığının farkındayız. Çadırımızın önünde bir olay oldu. Onda da şikayette bulunduk. Böyle şeylerle bir daha karşılaşmayız inşallah ama tahrik ediliyor muyuz ediliyoruz" dedi.

"İktidarın zayıflığından muhalefet rahat tavır takınıyor"

Satılmış, iktidarın zayıf olmasından dolayı muhalefetin rahat tavır takındığını söyleyerek, "Cumhur İttifakı'nın otağıyız ama şu anki iktidarın ve muhalefetin şu şeklini eleştiriyorum. Almışlar başlarına bir hızlı tren, biri diyor ki hızlı treni getiremiyor diğeri de diyor ki hızlı treni getireceğim. Biri diyor ki 3 sene geç kaldık, diğeri diyor ki daha 10 senede gelmez. Hızlı trenin Kayseri'ye ne kadar katkısı olacak ben çok merak ediyorum. Hızlı tren insanın üzerine takılacak en son takıdır. Her şeyi hallettik de hızlı trenle kaç tane turist getireceğiz? Kayseri'de çarşıya inelim sırtımıza kaç tane turistin çantası değiyor? Hızlı trenle göçü mü hızlandıracağız? Yollarımızı, hastanelerimizi yapandan Allah razı olsun ama bugün iktidarın zayıf olmasından muhalefet de rahat tavırlar takınıyor. Biz turisti getiremediğimiz bir yerde hızlı treni ne yapalım? Uçakla getirememişiz, buraya indirememişiz. Biz Develi'nin sıkıntısını giderememişsek Develi'ye hızlı trenle ne getireceğiz? Oradaki insanlar sanayi bölgeleri olmadığı için insanlar buraya gelip, yorgunluğun üstüne 2 saat yol çekiyor. Onlar hak etmiyor mu sanayiyi. Orası bir şehir olmuş artık bir vilayet olmuş" ifadelerini kullandı.

"Pınarbaşı çok geride kalmış bir ilçe"

Türkiye'nin hiçbir yerinde konum olarak Pınarbaşı kadar iyi fakat geride kalmış bir ilçe olmadığını söyleyen Satılmış, "Bugün Pınarbaşı'nda ne yapabildik? Kaç tane de siyasi parti değişti. Yeri geldi AK Parti yönetti, yeri geldi MHP yönetti, yeri geldi CHP yönetti. Örnek veriyorum İYİ Parti Milletvekili var Pınarbaşılı. Ben sanayici olarak Türkiye'yi geziyorum, Pınarbaşı gibi bir ilçe yok. Coğrafya olarak çok güzel yer ama çok geride kalmış. Dünyada böyle hiçbir yer yok. Hem bulunduğu ortam olarak çok mükemmel bir yer ama gelişmediği için de çok geride kalmış bir ilçe olarak sadece Pınarbaşı'nı gösterebiliriz. Pınarbaşı'na daha doğalgazı getirmemişiz, insanların derdine ilaç olmamışız. Ben bunu iktidara söylemiyorum, muhalefet dile getirmediği için de adamlar unutmuş olabilir. Sen oranın kitlesinden oy alarak milletvekili seçilmişsin. Ben bugün Sarızlıyım ve Sarız'da bugün adaklık kurban bulunmuyor. Bugün oraya fabrika götürürsen saçmalarsın. O yüzden bu adamlara bir tarım desteği vermezsen neyini konuşacaksın" ifadelerini kullandı.

"Anket şirketleri seçim günü yüzümüze nasıl bakacak?"

Seçim günü anket şirketlerinin yüzlerine nasıl bakacağını merak ettiğini söyleyen Satılmış, "Anket şirketlerine de soruyorum 14 Mayıs'ta vicdanınızla nasıl duracaksınız diye. Büyük Birlik Partisi orada 150 bin oy aldığında aldığınız paradan dolayı oraya siz hiç beklenmeyen bir oy oranı belirleyip de bizim yüzümüze nasıl bakacaksınız? Bize oy veren vatandaşın yüzüne nasıl bakacaksınız? Bunu gizleyerek nereye varacağınızı sanıyorsunuz? Bu ne esnaflıktır, ne siyasetçiliktir ne de insanlıktır. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'ye bedel ödüyorsak yönetmeye talibiz"

Satılmış, Kayseri için bedel ödediklerini ve bu sebepten yönetmeye de talip olduklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz Büyük Birlik Partisi olarak yaptıklarımızla mevcut siyasetçileri yapmacık işlerini doğru yapmaya yönlendiriyoruz. Seçim bürosu açmadık. Seçildikten sonraki hafta mazbatamızı aldıktan sonra bütün ilçeler ve köylerde halkla buluşma odası mı olur artık ne olursa açacağız ve bunlar faaliyet gösterecek. Bunlar da sosyal medyadan da paylaşılacak. Çünkü mevcut milletvekillerinden gördük ki Ankara'da işimiz yokmuş biz de halkın içinde olalım dedik. Meclisin kapısında bekletilen bir seçmen de böyle bir ahlaksızlık da olmayacak. Bizim ilkemiz de planımız da bu. Biz ittifak değil, Cumhur İttifakı ortağıyız. Biz bu ülkeye bedel ödediysek, Kayseri'ye bedel ödüyorsak Kayseri'yi de yönetmeye biz talibiz. Kimseye dedesi burada doğmuş da Avrupa'da okumuş insanlara bırakmayacağız."

"HDP meclisten gitmedikçe yemek yemem"

HDP'nin meclisten gönderilmediği sürece meclisin yemekhanesinde yemek yemeyeceğini söyleyen Satılmış, "Ben meclise girersem, meclisin eksiğini söylüyorum bugün televizyona çıkıp da volta atan, terör örgütü deyip terör örgütüyle de aynı yemekhanede yemek yemeyi de kendime ar ederim dedim. O kazanda pişen yemeği yemeyi ar ederim dedim. Kazan devletin de olsa ben devlet isem onları oradan çıkartırım Muhsin Yazıcıoğlu gibi yada o yemek bana onları çıkartana kadar ar olsun, namus olsun. Orada Pervin Buldan'la aynı kaşığı benim milliyetçi kardeşim bölüşüyorsa ben o milliyetçi kardeşime de sitemimi ederim" dedi.

"Mültecilere sanayide ihtiyaç var"

Fabrikalar için personel yetiştirilmediğini ve bu sebepten de mültecilere ihtiyaç olduğunu söyleyen satılmış, "Bugün bir sanayici olarak baktığımız zaman, mültecilere bugün ihtiyacımız var. Devlet kontrolünde gelen, sabıkası olmayan suç işlemeyecek yapıda olanlara. Ben şurada standart koymak istiyorum; mültecileri herhangi bir suçtan Kayseri Adliyesi'ne bile götürmek yanlış. Bu da insan yanılır demeyeceksin, direkt tam bir fırsat aldığın an götüreceksin. Sana bir hak veriyorum diyeceksin. Biz sanayiciyiz, sanayici olduğumuz için bugün istihdam sağlanacak personel bulamıyoruz. Bunun da suçlusu biziz. Çünkü gençlerimizi biz aydınlatamadık. Fabrika yapalım da işçi buluruz dedik aslında personel yetiştirelim de fabrika yapalım demedik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ