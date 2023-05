Gül, Fadıloğlu ile Şahin, vatandaşların sorunlarını dinledi

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Çıksorut Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu. Abdulhamit Gül, "14 Mayıs, yeniden yola devam etmenin adresidir, büyük Türkiye'nin adresidir" dedi.

Çıksorut Mahallesi'nde düzenlenen programa; Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Teymur, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatı Ak Partidir

Programda konuşan Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs'ın zaferini şimdiden ilan ettiniz. Allah, sizden razı olsun. Gençler, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan ile yeni bir zafere hazır mıyız? AK Parti'yi yeniden iktidara en güzel oyla getirmeye hazır mıyız? İşte bu sesi Londra duysun. Almanya Fransa duysun. Türkiye'nin büyümesini istemeyen herkes duysun. Çıksorut, Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyor. AK Parti ile yola devam diyor. 21 yılda Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüdünüz ve Türkiye'yi; AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan her alanda büyüttü, geliştirdi. Eski Türkiye'de vatandaşı ikiye ayıran bir anlayış vardı. Başörtülü diye ayırdılar. Başı açık diye ayırdılar. Kürt dediler, ayırdılar. Alevi dediler, ayırdılar. Fakirsin dediler, ayırdılar. Ama AK Parti geldi. 'Hepimiz Adem'in evlatlarıyız' dedik. Bu ülke hepimizin, dedik. Hepimiz kardeşiz, dedik. Hepimiz biriz, beraberiz, dedik. İşte birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatı AK Parti'dir ve AK Parti'nin en büyük destekçisi de siz sevgili Çıksorutlu kardeşlerim. Karadeniz doğalgazını bulduk. Ne dedi muhalefet, doğal gaz nerede, dedi? Bu ay hiç kimseden doğal gaz faturası almadık. 1 yıl boyunca yine mutfakta ve sıcak suda kullandığımız doğalgazın parasını almayacağız. Oradan gelen paranın bir kısmıyla aile ve gençliğe destek vereceğiz. Dijital banka kuracağız. Ev hanımlarımız için çok önemli bir çalışma yapacağız. Cumhurbaşkanımızın bu dönemki yapacağı işlerden biri de ev hanımları da sigortalı olacak, emekli olacak, emekli aylığı alacak. Hayırlı olsun. 14 Mayıs, yeniden yola devam etmenin adresidir, büyük Türkiye'nin adresidir. İnşallah 14 Mayıs'ta hep beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz."

Çıksorut için Rıdvan başkanımla birlikte yeni hayallerimiz var

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şu sözleri kullandı:

"Şimdi Çıksorut için Rıdvan Başkanımla birlikte yeni hayallerimiz var. Ne yapacağız? Murat Bakan'ımın açıkladığı yarısı sizden kampanyası var. Gaziray'ın önündeki o kara tren hattını kim hızlı trene dönüştürdü? Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, diyoruz. Ama yetmedi. Gaziray'ın ön tarafını kentsel dönüşüm alanı ilan ediyoruz. Yeşiliyle, okuluyla, parkıyla, spor tesisiyle Çıksorut'un anneleri, babaları, çok daha güzel bir yerde yaşayacaklar. Allah için bir ağaç dikecek yer bulamıyorsun. Kamulaştırarak yol yapan, kamulaştırarak park yapan, eski Türkiye'yi geliştirmeye çalışan bir AK Parti var. Ama daha büyük işleri yapmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. 100 bin konut, dedi. Allah'ın izniyle dünyada mekan, ahirette iman. Gaziantep Büyükşehir olarak ilk etabını yaptık. İkinci etabını da açıkladık. Gelip bizim konutlara başvurduğunuzda kira öder gibi sizi konut sahibi, ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah'ın izniyle şu meydan, 14 Mayıs'ın zaferin işaretidir. Gayret bizden, zafer Allah'tan olacaktır."

Hizmetin kalitesi daha artarak yeniden milletin evladına dönecek

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"Bizim içimizde farklılık yoktur. İnsanımız her şeyin en iyisine layıktır. Mahallemizin her noktasında ilmek ilmek sizlere hizmet getirmeye çalıştık. Evet, bu yerel hizmetler gelirken bir başıma gelemedi. Bu yerel hizmetlerin devamı noktasında parlamentoda bizim sırtımız güçlü olması lazım. İstikrardan yana tavır koymamız lazım ki bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletvekillerimizle birlikte size daha nitelikli hizmetler getirelim. Bu hizmetler yaptıklarımızla sınırlı kalmayacak. Daha da devam edecek. Biz Çıksorutlu gençlerimizin rahat spor yapabilmeleri adına yapmış olduğumuz spor kompleksiyle pazar yerinin her 2 tarafa da hizmet edebilmesi adına yapılan bir kütüphaneyle birlikte KPSS şampiyorlarının çıktığı bir mekan haline geldi. Bu hizmetleri milletimizden aldığımız emanet adına yapıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu emaneti, 14 Mayıs'ta devam ettirdiğimiz takdirde hizmetin kalitesi daha artarak yeniden milletin evladına dönecek." - GAZİANTEP