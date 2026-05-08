Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı ikiye böldü

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın geleceği Trabzonspor maçına bağlı hale gelirken, yönetimin teknik adam konusunda ikiye bölündüğü belirtildi.

  • Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği, Trabzonspor maçı sonrası tribün tepkisine göre netleşecek.
  • Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın görevde kalması konusunda ikiye bölünmüş durumda.
  • Trabzonspor maçının ardından yönetim, teknik direktör konusunda son kararı vermek üzere toplanacak.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın geleceği belirsizliğini korurken, yönetim içinde fikir ayrılığı yaşandığı ortaya çıktı.

KARARINI TRABZONSPOR MAÇI SONRASI VERECEK

Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a elenilmesinin ardından yoğun eleştiri alan Sergen Yalçın’ın, geleceğiyle ilgili kararını Trabzonspor maçından sonra vereceği öğrenildi.

TARAFTAR TEPKİSİ BELİRLEYİCİ OLACAK

53 yaşındaki teknik adamın, Trabzonspor karşılaşmasında tribünlerden gelecek tepkiye göre görevine devam edip etmeyeceğini netleştireceği belirtildi.

“CAMİANIN SABRI KALMAMIŞ”

Konyaspor yenilgisi sonrası gelen tepkileri haklı bulan Yalçın’ın, yeniden yoğun protestoyla karşılaşması halinde görevi bırakmaya sıcak baktığı ifade edildi.

YÖNETİMDE FİKİR AYRILIĞI

Haberde Beşiktaş yönetiminin de kendi içinde ikiye bölündüğü aktarıldı. Başkan Serdal Adalı ve futbol şubesindeki isimlerin Sergen Yalçın ile devam etmek istediği, bazı yöneticilerin ise ayrılık görüşünde olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR MAÇI SONRASI KRİTİK TOPLANTI

Siyah-beyazlı yönetimin Trabzonspor karşılaşmasının ardından toplanarak teknik direktör konusunda son kararı vereceği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Defenestration Enjoyer:

bjk de başarı bekleyenler, gs. fb. ile aralarındaki kadro değeri farkına baksınlar, sergenin başarısız olmadığını anlar....

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

