Güçlü Yol, Türkiye için Denizli'den sahaya indi

Genel merkezi Denizli'de bulunan Güçlü Yol Partisi, teşkilatlanma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Parti, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilçe teşkilatını kurarak önemli bir adım attı. Fatih Mahallesi'nde bulunan parti binasında gerçekleştirilen Pamukkale İlçe Kongresinde, tek aday olarak seçime giren Mehmet Kürşat Sarı, parti üyelerinin oylarıyla Pamukkale İlçe Başkanı seçildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen kongreye Güçlü Yol Partisi Genel Başkanı Kemal Seyhan, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Feyyaz Memiş, Denizli İl Başkanı Ela Çelen, Genel başkan yardımcıları Nuray Başaran, Hüseyin Avcı, Hatice Özdemir, Necati Yetim, Ahmet Seyhan, Hüseyin Bacaksız, Aylin Kıyak Özarslan, MYK üyeleri. Akın Kahveciler, Mehmet Şahan, Fatma Ana Avcı, Halil Özarslan, Disiplin kurulu üyeleri. Hüseyin Ertaş, Nedime Sözüdoğru, Mustafa Özkara, Muhammet Varel ile çok sayıda partili katıldı. Kongrede hem teşkilat yapılanması hem de partinin Türkiye genelindeki hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

"Denizden Ateşi Yaktık, Türkiye'ye Yayıldı"

Kongrede konuşan Genel Başkan Kemal Seyhan, Güçlü Yol Partisi'nin halktan doğan bir hareket olduğunu vurguladı. Seyhan, "Bugün bakıyoruz, birçok siyasi parti denizde toplantılar yapıyor ama denizden bir ateş yükselmedi. Biz Güçlü Yol Partisi olarak denizden ateşi yaktık ve bu ateş bugün tüm Türkiye'yi sardı" ifadelerini kullandı.

Partinin kısa sürede önemli bir ivme yakaladığını belirten Seyhan, Kahramanmaraş'tan Erzincan'a, Antalya'dan İzmir'e, Kilis'ten Denizli'ye kadar 42 ilde teşkilatlanmanın tamamlandığını söyledi. "Arkada hiçbir destek yok, biz esnafız, biz halkız. Kimseden bir kuruş destek almadık. Bugün bizim düğünümüz; Güçlü Yol Partisi'nin ilk kongresini yapıyoruz. Gelecek aydan itibaren tüm illerde kongrelerimiz başlayacak. Güçlü Yol Partisi halkın partisidir" dedi.

Hedef 81 İlde Teşkilatlanma

Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Feyyaz Memiş ise teşkilatlanma sürecine ilişkin bilgi verdi. Ayın 17'sinde Kahramanmaraş İl Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini hatırlatan Memiş, "Bugün Denizli Pamukkale'de Sayın Mehmet Kürşat Sarı'nın ilçe kongresi ve yönetim kurulu seçimindeyiz. Bu süreç hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.

Şu an itibarıyla 42 ilde teşkilatların hazır olduğunu belirten Memiş, seçim süreci başlayana kadar 81 ilin tamamında örgütlenmeyi hedeflediklerini ifade etti. Memiş, "Türkiye'de mevcut siyaset anlayışı içerisinde temiz siyaseti inşa edebileceğimize inanıyoruz. Yeni bir oluşum, yeni bir değişim başlamıştır. Bu değişimde yerimizi halkın yönetiminde almakta kararlıyız" dedi.

"Bu Güneş Denizli'den Tüm Türkiye'ye Yayılacak"

Denizli İl Başkanı Ela Çelen de konuşmasında, Güçlü Yol Partisi'nin Denizli için taşıdığı öneme dikkat çekti. Çelen, "Anadolu'da bir güneş doğdu; Güçlü Yol Partisi. Bu güneş Denizli'de doğdu. Denizli, Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak Türkiye'nin geleceğine yön verecektir" ifadelerini kullandı.

Çelen, gençler ve kadınlar için istihdamı artırmayı, ekonomiyi güçlendirmeyi, daha adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yolda bizimle yürümek isteyen herkesi Güçlü Yol Partisi'ne davet ediyorum" çağrısında bulundu.

"Pamukkale'de Güçlü Bir Ses Olacağız"

Pamukkale İlçe Başkanı seçilen Mehmet Kürşat Sarı ise kongrede yaptığı konuşmada kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti. Sarı, "Bu kongrede emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma, Genel Başkanımız Sayın Kemal Seyhan'a, Teşkilat Başkanımız Sayın Feyyaz Memiş'e ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte, el ele vererek Güçlü Yol Partisi'ni Pamukkale'de ve Denizli'de daha güçlü şekilde duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

Sarı, kongrenin Pamukkale'ye, Denizli'ye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ederek, ilçede aktif, sahaya dayalı ve halkla iç içe bir siyaset anlayışı benimseyeceklerini vurguladı. - DENİZLİ