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Dilan Polat'ın sanal medya hesabına erişim engeli kararı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusuyla Ankara Sulh Ceza Hakimliği, fenomen Dilan Polat'ın Instagram hesabına kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu karar kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındı. Kararın uygulanabilmesi amacıyla gerekli bildirimlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildiği öğrenildi. Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engeli kararının sanal medya platformu tarafından uygulanması beklenirken, Bakanlığın süreci yakından takip ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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