Gözlerin çevrildiği Sinan Oğan ve Ümit Özdağ cephesinde yüzler gülüyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda hangi adaydan yana destek açıklaması yapacakları merak konusu olan Sinan Oğan ve Ümit Özdağ cephesinde keyifler yerinde... Dün hem Kılıçdaroğlu hem de Erdoğan cephesiyle görüşerek taleplerini ileten ikilinin sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraflarında ellerinde tesbih ile kahkaha attıkları görülüyor.

Türkiye'nin gözü kulağı 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde. Bir tarafta yüzde 49.52'lik kesimin desteğini alan Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.88 oy alan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Hal böyleyken tüm gözler ilk turda yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrilmiş durumda...

GÖRÜŞME TRAFİĞİ YAŞANDI

Dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'yla, Oğan'ın ise Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası herkes ATA İttifakı'ndan gelecek kararı bekliyor. Bugün bir araya gelen Ümit Özdağ ile Sinan Oğan yüksek ihtimal destek konusunda kararını verdi.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İkiliden henüz karar açıklaması gelmedi ama görüşme sırasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Karede, Özdağ ve Oğan'ın keyifli halleri dikkat çekti.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023