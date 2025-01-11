Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları sonrası başlayan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var, terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutlarıyla tarihe gömülmesidir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sevgili Diyarbakırlı kardeşlerim, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. İl kongremizin Diyarbakır'a ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"BİZİM KARDEŞLİĞİMİZ..."

Diyarbakır'ın huzuru, unutmayın Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın kaderi, Türkiye'nin kaderidir. Bizim kardeşliğimiz unutmayın İslam kardeşliğidir, bizim kardeşliğimiz kader kardeşliğidir. Bizim yoldaşlığımız Hz. Ebubekir yoldaşlığıdır, bizim gönüldaşlığımız Hz. Ali gönüldaşlığıdır. Bizim kardeşliğimiz Diyarbakır surlarından daha görkemlidir.

"MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ BU YILANLARA YEDİRMEYECEĞİZ"

Biz Diyarbakır'a aşkla hizmet ederken birileri suni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı. Yurdu bölmek için uğraşıyorlardı. Bu topraklarda kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar çeviriyorlardı. Bu gayretlerin altındaki sinsi planı biliyoruz. Biz Diyarbakır'la kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Milletimizin birliğini, devletimizin gücünü bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.

"ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEME VAKTİDİR"

Bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyununun son halkasını da Allah'ın izniyle çözme yolundayız. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi kendi köhne düzenlerini sürdürebilecekleri bir ortam oluşturabilmektir. Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır. Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir.

"EYLEM YAPAMAZ HALE GELDİLER"

Terör örgütü, sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale geldi. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü kan kaybına uğradı. Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti karşısında herhangi bir şansının olmadığını biliyor. Biz meseleye kalıcı çözüm bulma çabamızdan da vazgeçmedik.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİSİNİ FESHETMELİ"

Ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba edilmesini doğru bulmuyoruz. Gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var, terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutlarıyla tarihe gömülmesidir.

"PLANLARINI BOZMAKTA KARARLIYIZ"

Ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakmaya başlayarak, bu meseleyi de sorun olmaktan çıkaracağız. Ülkemizin kuzeyi ve güneyi cayır cayır yanarken, bu ateşi Türkiye'ye sıçratma niyetinde olanların planlarını bozmakta kararlıyız. Terör örgütü aradan çıkınca, tarih boyunca olduğu gibi tekrar samimiyetle, kardeşlikle kucaklaşacağız. Bu coğrafyayı bir kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Bu devlet bizim. Geçmişimiz ortak, geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Artık eski Türkiye yok. Dayatmalara eyvallah demek yok."