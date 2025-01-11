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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

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Partisinin Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır. Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir" diyerek "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili tarihi mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları sonrası başlayan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var, terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutlarıyla tarihe gömülmesidir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sevgili Diyarbakırlı kardeşlerim, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. İl kongremizin Diyarbakır'a ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"BİZİM KARDEŞLİĞİMİZ..."

Diyarbakır'ın huzuru, unutmayın Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın kaderi, Türkiye'nin kaderidir. Bizim kardeşliğimiz unutmayın İslam kardeşliğidir, bizim kardeşliğimiz kader kardeşliğidir. Bizim yoldaşlığımız Hz. Ebubekir yoldaşlığıdır, bizim gönüldaşlığımız Hz. Ali gönüldaşlığıdır. Bizim kardeşliğimiz Diyarbakır surlarından daha görkemlidir.

"MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ BU YILANLARA YEDİRMEYECEĞİZ"

Biz Diyarbakır'a aşkla hizmet ederken birileri suni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı. Yurdu bölmek için uğraşıyorlardı. Bu topraklarda kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar çeviriyorlardı. Bu gayretlerin altındaki sinsi planı biliyoruz. Biz Diyarbakır'la kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Milletimizin birliğini, devletimizin gücünü bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşuyor: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

"ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEME VAKTİDİR"

Bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyununun son halkasını da Allah'ın izniyle çözme yolundayız. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi kendi köhne düzenlerini sürdürebilecekleri bir ortam oluşturabilmektir. Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır. Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir.

"EYLEM YAPAMAZ HALE GELDİLER"

Terör örgütü, sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale geldi. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü kan kaybına uğradı. Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti karşısında herhangi bir şansının olmadığını biliyor. Biz meseleye kalıcı çözüm bulma çabamızdan da vazgeçmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİSİNİ FESHETMELİ"

Ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba edilmesini doğru bulmuyoruz. Gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var, terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutlarıyla tarihe gömülmesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

"PLANLARINI BOZMAKTA KARARLIYIZ"

Ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakmaya başlayarak, bu meseleyi de sorun olmaktan çıkaracağız. Ülkemizin kuzeyi ve güneyi cayır cayır yanarken, bu ateşi Türkiye'ye sıçratma niyetinde olanların planlarını bozmakta kararlıyız. Terör örgütü aradan çıkınca, tarih boyunca olduğu gibi tekrar samimiyetle, kardeşlikle kucaklaşacağız. Bu coğrafyayı bir kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Bu devlet bizim. Geçmişimiz ortak, geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Artık eski Türkiye yok. Dayatmalara eyvallah demek yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıEmir Güler:

MESAJ: 2025 YILINDA ZAMLARDAN DOLAYI TUM HALKIMDAN ÖZUR DİLERİM... SİZİ BÖYLESİNE BAYILTANA KADAR ŞEY YAPMAK İSTEMEZDİM.

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıVEFA:

Yaaa siz hala annenizin mi margarinini kullanıyorsunuz. BU FAKİRE? HALA İNANAN VAR MI?.. HALA İNANAN VARSA, PES KERE PES VALLA!!

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıMerxas:

biji serok Öcalan.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme89
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Haber YorumlarıHakan:

Akp Demleniyor. Çek oradan bi tavşan kanı. Biz diyoz şehit kanı, siz diyonuz tavşan kanı.

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıMurat Kara:

yav emekliye asgari ücretliye müjde verin biz Türk Kürt içine yaşıyoruz sorunumuz yoktur sorun siyasilerden sorun ekonomide

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıSaffet Akkaya:

hangi dine mensupsan o dinin hatırına lütfen konuşma

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Ama biz kardeşiz tantanaları eski Türk filimlerinde kaldı. Sen onu bir geç.

Yorum Beğen55
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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Dini kullanarak inancına saygılı insanları çok istismar ettınız artık kimse inanmıyor icraat gerekli samimi olduğunu ezilen bu halka ispat gerek

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Erdoğan gene içi boş konuştu.Bu süreç patlarsa suçu Mhp ye yükleyecek.Başarılı olursa arkasında ben vardım diyecek.

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Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıemre null:

iste bu yeni şeylere marketlere kayyum atama fiyat artislarini durdurma kiralari asgari ücrete uyarlama alkolu yasaklama Okullarda Din dersi saatini artırma da eklenmelidir o zman amerika ya kredi bile verir hale getiririz insAllah

Yorum Beğen12
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