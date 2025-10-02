Haberler

CHP kongresinde tansiyon yükseldi! İl Başkanı elindeki mikrofonu fırlattı

CHP kongresinde tansiyon yükseldi! İl Başkanı elindeki mikrofonu fırlattı
Giresun'da, CHP Bulancak İlçe Başkanlığı Kongresi'nde gerginlik yaşandı. Konuşma yapmak istediği sırada partililerin ıslık ve yuhalamalı tepkisiyle karşılaşan CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, elindeki mikrofonu fırlatarak kürsüden indi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) devam eden kongre süreci, parti içinde tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

İL BAŞKANI ISLIK VE YUHALAMALARLA PROTESTO EDİLDİ

Gerginliğin son adresi Giresun'un Bulancak ilçesi oldu. Kongrenin açılışında kürsüye çıkarak konuşma yapmak isteyen CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, partililer tarafından ıslık ve yuhalamalarla protesto edildi.

ELİNDEKİ MİKROFONU FIRLATARAK KÜRSÜDEN İNDİ

Tepkilerin artması üzerine Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin sakinleştirme girişimleri de sonuç vermedi. Bunun üzerine Şenyürek, elindeki mikrofonu kürsüye fırlatarak kürsüden indi.

NEDENİ DELEGE SEÇİMLERİNDEKİ HAKSIZLIKLAR

Partililerin delege seçimlerinde haksız ve adil olmayan bir süreç yürütüldüğünü öne sürerek Şenyürek'e tepki gösterdiği ileri sürüldü. Kongre gergin bir atmosferde devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
