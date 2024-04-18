Gergerlioğlu: Kobani davasında umutlarımız bitmedi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin davanın karar için 16 Mayıs'a ertelendiğini belirterek, "Adil bir karar çıkması konusunda umutlarımız bitmedi." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmayı izlediğini anlattı.

Dava sürecine ilişkin bilgi veren Gergerlioğlu, "HDP'nin sosyal medya paylaşımı suçlu bulunmuştu. AİHM bunu ifade özgürlüğü olarak kabul etti. Ancak iktidar AİHM ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmiyor. İktidar, Avrupa Birliğinden de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden de tamamen kopmuş durumda. 16 Mayıs'ı bekleyeceğiz. Kobani davasında adil bir karar çıkması konusunda umutlarımız bitmedi." ifadelerini kullandı.

MESEM'lerdeki çocukların güvencesiz koşullarda çalıştırıldığı iddiası

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok da düzenlediği basın toplantısında, çocuk işçiliği denilen ve olmaması gereken bir olgunun Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ile Milli Eğitim Bakanlığı eliyle 2016'dan beri var olduğunu öne sürdü.

MESEM'lerin denetlenmesi sonucunda 94 bin 301 işletmeden 8 bin 406'sında kuralların uygulanmadığının tespit edildiğini savunan Kok, MESEM'lerdeki çocuklardan en az yüzde 10'unun güvencesiz koşullarda çalıştığını düşündüklerini söyledi.

Kok, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesine dair de sorgulamayan bir nesil yetiştirilmek istendiği eleştirisinde bulundu.