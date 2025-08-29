Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandı.

GAZZE GÜNDEMİYLE TOPLANAN MECLİS'TE GERGİNLİK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar da oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın kürsüde konuşma yaptığı sırada, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun araya girerek sözlü müdahalede bulunması üzerine salonda gerginlik yaşandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN DEM PARTİLİ GERGERLİOĞLU'NA SERT UYARI:OTUR OTURDUĞUN YERE

Gergerlioğlu'nun ayağa kalkarak laf atmayı sürdürmesi üzerine Meclis Başkanı Kurtulmuş, araya girmek zorunda kaldı. Uyarılarına rağmen davranışın devam etmesi üzerine Kurtulmuş, Gergerlioğlu'na, "Meclis'in ahengini bozamazsın, otur oturduğun yere" diye tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Başkanı Numan Kurtulmuş

"MİTİNG YAPMAK İSTİYORSAN ÇIK DIŞARIDA YAP"

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir hitap şekli yok. Bir dakika, benim sesimi kesme. Oturur musun yerine? Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda miting yap. Meclis'in ahengini bozamazsın. Böyle bir günde burada bu kadar ucuz, bu kadar ucuz miting yapma. Grubun adına konuşacaksan kalk konuş. Yerinden söz atıyorsan, sözünü at. Ama ayrı bir miting yapamazsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi burası. Otur oturduğun yere."

Uyarısının ardından Kurtulmuş, söz hakkını yeniden Hasan Turan'a verdi.