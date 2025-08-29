Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere

Gazze gündemiyle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. AK Parti Milletvekili Hasan Turan'ın konuşması sırasında, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun araya girmesi üzerine gerginlik yaşandı. Gergerlioğlu'nu sert bir dille uyaran TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda yap. Meclis'in ahengini bozamazsın, otur oturduğun yere" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandı.

GAZZE GÜNDEMİYLE TOPLANAN MECLİS'TE GERGİNLİK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar da oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın kürsüde konuşma yaptığı sırada, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun araya girerek sözlü müdahalede bulunması üzerine salonda gerginlik yaşandı.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN DEM PARTİLİ GERGERLİOĞLU'NA SERT UYARI:OTUR OTURDUĞUN YERE

Gergerlioğlu'nun ayağa kalkarak laf atmayı sürdürmesi üzerine Meclis Başkanı Kurtulmuş, araya girmek zorunda kaldı. Uyarılarına rağmen davranışın devam etmesi üzerine Kurtulmuş, Gergerlioğlu'na, "Meclis'in ahengini bozamazsın, otur oturduğun yere" diye tepki gösterdi.

"MİTİNG YAPMAK İSTİYORSAN ÇIK DIŞARIDA YAP"

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir hitap şekli yok. Bir dakika, benim sesimi kesme. Oturur musun yerine? Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda miting yap. Meclis'in ahengini bozamazsın. Böyle bir günde burada bu kadar ucuz, bu kadar ucuz miting yapma. Grubun adına konuşacaksan kalk konuş. Yerinden söz atıyorsan, sözünü at. Ama ayrı bir miting yapamazsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi burası. Otur oturduğun yere."

Uyarısının ardından Kurtulmuş, söz hakkını yeniden Hasan Turan'a verdi.

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Boynunuza Filistin atkısı takarak milleti kandırıyorsunuz. yaptığınız Münafıklık

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAntiCHP:

Bu gergerli nin oğlu da her şeye maydanoz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

gazze konusuna önem vermezlee israil e ticaret yapanlarda nu ülkenin yönetiminde syasal islam gerçekleri oynamakdır erdoğan samıyersiDie

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Güngörür:

bari hangi cümleye hangi lafı attı söyleyinde haber değeri olsun. Mahalle çocuğu gibi orada olay var der gibi yapmayın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Kendi kendinize mecliste oturum yapmak kime ne yarar sağlar?....Yine milletin gazını mı alacaksınız, bu mudur yani?...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
