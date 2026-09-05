Eskişehir'de Deprem Yardımı Skandalı

Kahramanmaraş merkezli depremler döneminde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanlığı tarafından vatandaşlardan toplanan yardımların mağdur vatandaşlara gönderip gönderilmediği tartışmaları şehir kamuoyunda sürüyor.

CHP'den ayrılan ve Yeni Parti İl Başkanı olarak atanan Talat Yalaz'ın 'Cüzi bir miktar topladık' açıklamasının ardından, yeni CHP İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, toplanan paraların deprem bölgesine gitmediğinin belirlendiğini, konunun adli makamlara intikal ettirildiğini belirtti. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise paraların ' Ahbap'a uyan bir yapı içinde para toplandığını açıklayarak iddialarla ilgili kamuoyuna belgelerle bir açıklama yapılması gerektiğini, konunun takipçisi olduklarını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Başkan Gürhan Albayrak, vatandaşların, insanlarımızın vicdanını sızlatan hareketler yapılmaya devam edildiğini anlattı. Başkan Albayrak, "Biliyorsunuz bundan takriben 3-4 ay önce Tepebaşı Belediyesi'nin yapmış olduğu aşevindeki insanların gerçekten saf duygularla vermiş oldukları paralar farklı yerlere kanalize etmişlerdi ve biz bunu tekrardan gündeme getirmiştik. ve şu anda eski CHP İl Başkanı arkadaş, ki ben ona 'Kovulmuş, ihraç edilmiş CHP İl Başkanı diyorum' deprem zamanında kendi dünyalarında gerçekten Ahbap'a uyan bir yapı içerisinde para topladıklarını ve ondan sonra bu paraları gerekli noktadaki yerlere iletmediklerini mevcut şu anki CHP İl Başkanı kamuoyuyla paylaşmış oldu. ve devamında da Yeni Parti İl Başkanı olan arkadaş da bununla alakalı yine gerçekten laf salatası tabir ettiğimiz bir üslupta insanları daha farklı yollara yönlendirme noktasında bir açıklama yaptı. Ama burada belge ortaya koyması gerekiyor. Bir televizyon programında 'Evet, biz bu paraları topladık' deyip ondan sonra belli bir zaman geçtikten sonra da 'Böyle bir şey yapmadık' diyerek ve farklı söylemler ve ifadeler içerisinde olmuş olması bunların aslında ruh hallerinin ne olduğunu ortaya koyuyor. Bunların vatandaşla, milletle, millete hizmetle hiçbir alakasının olmadığını da aslında yapmış oldukları çelişkilere, düşmüş oldukları çelişkilerle ortaya koyuyorlar kendileri" dedi.

"Eskişehir adına üzülüyoruz."

Başkan Albayrak, Yeni Parti'nin konuyla ilgili belgelerle kamuoyuna belgelerle açıklama yapması gerektiği belirtti. Albayrak, "Yeni İl Başkanı kalkıp bu noktada belgeleri ortaya koyarak, toplamış oldukları paranın miktarını ortaya koyarak ve bu parayı nereye gönderdiklerini gerçekten kamuoyuyla paylaşması ve belgelerle konuşması lazım. Ama kalkıp da boş boş konuşarak, farklı söylemler ve ifadeleri ortaya koyarak da insanları farklı noktaları yönlendirmemesi gerekiyor. Bunlar çünkü ruh halleri böyle. Çünkü bakıyorsunuz Ahbap ne oluyor, bunları destekliyordu. Bunlar Ahbap'ı destekliyordu. Şimdi hepsinin hangi kaynaktan beslendikleri ya da hangi ruh halinde olduklarını ortaya koyan bir durum içerisindeler. Eskişehir adına üzülüyoruz" diye konuştu.

"Bu işin adli bir tarafı muhakkak olacaktır"

AK Parti olarak süreci yakından takip ettiklerini, daha önce bununla ilgili bir açıklama yaptıklarını hatırlatan Başkan Albayrak, "Nasıl bir açıklama yapacağını da merak ediyoruz. Bizler de takip ediyoruz, takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ki süreç, tabii ki bu yapılan açıklamalarla beraber belki daha farklı boyutları tartışılacaktır. Bu işin belki bir adli tarafı muhakkak olacaktır. O süreçlerde bazı kurumlarımız tarafından takip ediliyordur. Ama biz bu konuyu gerçekten yakından takip edeceğimizi ve kamuoyuyla tekrar tekrar açıklamalar yaparak da paylaşacağımızı ve aydınlatacağımızı dile getirmek isteriz" ifadelerini kullandı

Toplanan para deprem bölgesine gitmemiş

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç ise, toplanan paraların deprem bölgesine gitmediğini tespit ettiklerini belirtti. Kılıç, "Bu konu hakkında biz gereken yasal işlemleri yaparak bilgiler konusunda emniyete bilgi verdik. Böyle bir para toplanmış ama nereye gittiği, deprem bölgesine gitmediğini tespit ettik. Yasal olarak yasal süreci başlattık kendilerine. Bu süreçte devam edeceğiz, biz de bakacağız. Takip ediyoruz biz de. Eğer bir usulsüzlük varsa yargı yoluyla çözüleceğine inancım tamdır" diye belirtti.

Başkan Kılıç, toplanan para miktarı konusundaki soruya karşılık miktar vermek istemedi.

Kılıç, "Bizde onun bütün bilgileri var. Kendisi de bir televizyon kanalında veya haber kanalında 'Cüzi bir miktar topladık, göndereceğiz' diye kendi canlı yayını da var, kendi söylemi de var. Bununla ilgili dediğim gibi süreci takip ediyoruz, takipçisi de olacağız" dedi.

"Sıkıntılı konuların takipçisi olacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç yönetimi devraldıktan sonra parti hesaplarının incelediğini de belirterek, "Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir parti, büyük bir parti. Tabii ki onların da incelemelerini yaptık. Herhangi bir parti hesaplarında, yani genel merkezden gelen veya herhangi bağış altında gelen paralarda herhangi bir görevden alınan arkadaşımızın bir şeyini görmedik. Ama dediğim gibi diğer konularda sıkıntı var, onların da takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

"Partiden ayrılanların bir gün geri geleceklerini inanıyorum"

Başkan Kılıç, partiden ayrılan konusunda da şunları söyledi:

"Giden arkadaşlarımızın hepsinin yolu açık olsun, hepsi bizim çalışma arkadaşlarımızdı. İnanıyorum ki bir gün geri geleceklerine çok eminim. Buna gönülden de inanıyorum. Gittikleri yerlerde de başarılar diliyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, biz buradayız, ata ocağındayız. Giden belediye başkanlarımıza da saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal, bize Atatürk'ümüzden emanet olan bir parti. Atatürk 'İki büyük eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi' diyor. Ben inanıyorum, kapılarımız da açık her zaman. Böyle ayrılık süreçleri olabiliyor. Bunları daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi yaşadı, ama düzeleceğine inanıyorum. Biraz zaman diyoruz. Ayrılanlara tabii ki baskı, algı söz konusu, var. Ama bu baskıların kırılacağına, doğruyu göreceklerine inancım tamdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı