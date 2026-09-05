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Düğün Günü Motosiklet Kazası: İsmail Arpağ Hayatını Kaybetti

Düğün Günü Motosiklet Kazası: İsmail Arpağ Hayatını Kaybetti
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BURDUR'da bugün yapılacak düğünü öncesinde motosikletiyle kaza yapan İsmail Arpağ (26) hayatını kaybetti.

BURDUR'da bugün yapılacak düğünü öncesinde motosikletiyle kaza yapan İsmail Arpağ (26) hayatını kaybetti.

Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta saat 00.30 sıralarında, İsmail Arpağ yönetimindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. İsmail Arpağ yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Arpağ tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Arpağ'ın bu akşam düğünü olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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