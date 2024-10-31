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Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy belediyeye kayyum olarak atandı. Beyoğlu Kaymakamı olan Can Aksoy'un İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildikten sonra kayyum olarak atandığı öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL VALİ YARDIMCISI KAYYUM OLARAK ATANDI

Özer'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un belediyeye kayyum olarak atandığını duyurdu.

BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI'NDAN VALİ YARDIMCILIĞINA GETİRİLDİ

Bakanlığın, Beyoğlu Kaymakamı olan Can Aksoy'u önce İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirdiği ardından ise kayyum olarak Esenyurt Belediyesi'ne atadığı öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER;Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

CAN AKSOY KİMDİR?

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1983'te doğan Can Aksoy, aslen Kırşehirli'dir. İlk ve orta öğrenimini Keçiören'de, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamış ve 2005 yılında mezun olmuştur. Can Aksoy üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi' nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli'nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı'da Refakat Stajını, Kırşehir İli'nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi'nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye, Leicester Üniversitesi'ne gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü'nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı'nın 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu "Üstün Başarı" ile tamamlayan Aksoy, 2023 yılında Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Can Aksoy, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

NE OLMUŞTU?

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş

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Yorumlar (38)

ibrahim hantaş:

adama iyi kumpas kurdunuz bunun terörle bağlantısı var ise neden temyiz raporu verdiniz neden 10 yıl beklediniz siyasi bir karardır PKK-KCK ile mücadele ediyoruz ayağı yapmanın bir anlamı yok

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Emin Engin Eser:

Önce devlet bahçeli çıktı Öcalan meclise gelebilir dedi. Sonra tayip Erdoğan alkışladı yıllardır adı duyulmayan pkk birden bizim baş konumuz oldu. sonra pkk saldırısı oldu sonra biz pkk mevzilerini vurduk yine. sonra chp li belediye başkanı pkk li diye tutuklandı. yazi bu kadar...

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28
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Yorumcu Davut :

ben chp li değilim. chpdende chplilerden de haz etmem. fakat bir gerçek var o ilçede seçimi bu terörist değil parti kazandı. bu gibi durumlarda parti yedek aday belirlemeli seçim sürecinde ve kayyum yerine bu kişiler atanmalı

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Selim AYDOĞAN:

Bebek katilini meclise davet edenlere bak sen

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Metin:

Saçmalık o zaman MHP ye de kayyum atayın adam bütün kameraların önünde canlı yayında terörist başını meclise davet etti Erdogandan kurtulmadan ülkede adalet sağlanmaz.?

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sade vatandaş:

korkusuz şerefli bağımsız ve kimseden emir almayan savcılar ve hakimler her zaman böyle biz şaşırmış olsakta onlar adaletin şaşmaz bekçileri olmuştur o yüzden Allah hiç bir kimseyi şaşırtmasın çünki biz vaktiyle şiir okudu diye adaletsizce haksız yere hapse atılan birine şaşırıp adalet tecelli etsin diye oy vermiştik şimdi adaletsizlik yeniden zuhur ediyor adaletin terazisiyle oynamanın sonucu ülke ve ekonomi bu hale gelmişti umarım tekrar böyle bir felaket yaşamayız

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7
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Celadin TALAY:

Akp belediye başkanları fetö den yada farklı durumlardan dolayı alındığı zaman yerine belediye meclisinin seçtiği biri geliyor. Neden başka parti olunca yerine kayyum atanıyor bu diktatörlük değilde nedir vatandaş olarak merak ediyorum

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Semih Coşkun:

kayyum ne demek,toplanır meclis yeni başkanı seçer.Usul budur

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Yorumcu Davut :

ne hikmetse zaten yerlerde olan borsa biraz toparlanmaya başladı mı bu şekil bir olay patlak veriyor ve borsa yine yerlerde. iki yıldır durum bu, çok ilginç.

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Hakan Kara:

bu millette 85 milyon olarak malum partiye kayyum atadık yüreğiniz varsa en yakın zamnada 2025 mart ayınd afalan erken seçim yaparsnız herşey ortaya çıkar insnalar size güveniyormu güvenmi,yormu görmüş olursunuz ülke girtmiyor artık görün bunu koskoca bir millet mahvoluyor her açından suryelilerdne bıktık artık

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