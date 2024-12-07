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Esad, masaya oturmayı kabul etti, iki şart sundu

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Şam'ı da kaybetmek üzere olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, siyasi muhalefetle görüşmeyi kabul ettiği belirtildi. Esad'ın masaya oturmak için yeni anayasa yapılmasını önerdiği, Türkiye'nin siyasi geçiş ve milyonlarca Suriyeli mültecinin geri dönüşüne ilişkin taleplerini karşılamaya hazır olduğu iddia edildi. Ancak Esad'ın tüm bunları yapmak için iki şart sunduğu kaydedildi.

Muhaliflerin ilerleyişini sürdürdüğü Suriye'de Beşar Esad için yolun sonu göründü. Silahlı muhaliflerin Şam'a kadar gelmesini durduramayan ve ordusu dağılan Esad en sonunda masaya oturmayı kabul etti.

ESAD, MUHALİFLERLE MASAYA OTURMAYI KABUL ETTİ

Bloomberg'de yer alan habere göre, Beşar Esad, siyasi muhalefetle görüşmeyi kabul etti. Esad, yeni bir anayasa ile yeni bir sürece girme önerisinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR

Haberde Türkiye ile ilgili de önemli bir detay yer aldı. Esad'ın milyonlarca Suriyeli mültecinin geri dönüşüne ilişkin taleplerini karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

İKİ ŞARTI VAR

Beşar Esad'ın masaya oturmak için iki şart da sunduğu iddia edildi. Suriye liderinin, güvenli bir şekilde Suriye'den ayrılmak ve şu anda kontrol altında tuttuğu yerlerin kendisinde kalmasını garanti edecek her anlaşmayı imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Ayrıca Esad'ın şu anda İran'da olabileceği kaydedildi.

ŞAM'DA SON DURUM

Öte yandan Darayya, Kesva, Sahnaya, Muazamiye, Harcele bölgelerinin yanı sıra Dürzilerinin yoğun olduğu Cereme yerleşim bölgelerinden rejim unsurlarının çıkartıldığı, Esed'in posterlerinin yakıldığı ve heykellerinin yıkıldığı kaydedildi. Muhalifler, Şam'ın Dımeyr, Sakba, Misraba, Maarba bölgelerini rejimden aldı. Şam'ın bazı mahallelerinde rejime karşı gösteriler düzenlendi. Rejim yanlısı Şabbiha milisleri ile güvenlik güçleri, göstericilere ateş açtı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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