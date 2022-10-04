Erzurum politika haberi... Aydemir Erzurum Büyükşehir'i gündeme taşıdı

Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında güncel ve gündem olan iktisadi ve siyasi gelişmeleri ele aldı, muhalefetin eser üretmek yerine Cumhur İttifakınca kaydedilen eserleri sahiplendiğine değindi.

Aydemir'den Cumhurbaşkanına Vefa ve Ufkuna Sadakat Vurgusu

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Eser ve Hizmet Siyaseti ufkunda, 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşünün devam ettiğini kaydederek; 'Siyasetçi hizmetleriyle milletin yüreğinde yer bulur, insana verdiği değerle gönüllere sirayet eder. Sayın Cumhurbaşkanımız hizmetleriyle, eserleriyle milli irade indinde, halkımızın yüreğinde özel ve müstesna bir yer edinmiştir. Yaz döneminde sahadaydık, çalıştık. Orada gördük ki insanlarımız Cumhurbaşkanımıza vefa ve ufkuna sadakatte kararlı bir haleti ruhiye içerisinde ve minnettarlıkları var. 'dedi.

Aydemir Erzurum Büyükşehir Belediyesini Örnek Verdi

Milletvekili Aydemir, İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin su ve ulaşım gibi hizmetlere zam yaptığını, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ise toplu ulaşım ücretlerinde indirime gittiği, içme suyunun ise Büyükşehirler kaydında en düşük düzeyde tutulduğunu belirterek, 'Halka hizmet ve milletten yana olma budur. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin örnek yaklaşımıdır ' dedi.

Ak Parti ve Cumhur İttifakı Belediyeleriyle Diğerlerinin Farkı

Milletvekili Aydemir, 'Biz Erzurum'da ne yapmışız? Erzurum Büyükşehir belediyemiz yakın zamanda ulaşımda çok ciddi oranda bir indirim yaptı. Ulaşım hizmetlerinde öğrencilere ve normal sivil halka yönelik olarak. İnsanlarımız daha rahat ve huzurlu yaşasınlar diye. Belediye meclis üyelerimiz, belediye meclisinden geçen kararla büyükşehir belediyemiz böylesine alkışlanacak bir kararın altına imza attı. Örnek bir uygulama. İstanbul Büyükşehir'de ise belediye meclislerinden ısrarla, daha fazla suya zam gelsin, daha fazla ulaşıma zam gelsin diye karar çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun karşılığında AK Partili üyelerimiz de, 'Olur mu kardeşim? Bu daha önce siz su bedava vereceğiz diyordunuz. Şimdi bu ne', dediklerinde de feveran ediyorlar. Bu bir turnusol etkisidir. Muhalefetin daha önce söyledikleriyle bugün geldikleri noktanın çelişkisini ortaya yere koyan, hakiki düşüncelerinin dillendirdiklerinin tam tersi olduğunu aşikar eden bir haldir. Bunu da milletimiz kayıt altına alıyor. ' diye konuştu.

Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi

Milletvekili Aydemir, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, herkesin hakkını koruyacağını belirtti.

Sosyal medyada yalan, iftiraya dönük paylaşımların yapıldığını dile getiren Aydemir, sosyal medyanın yasal statüye kavuşması gerektiğini vurguladı. Aydemir, gazetecilerin, milletin sesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Gazeteci olmayan, yalnızca toplumu karıştırmak için o etiketi alıp toplumun önüne çıkanlar da var. Bunlara dönük çalışma yapılması lazım. Gazetecilik mesleği yasal olarak tarif edilmeli. Bu kimliğin kimler tarafından kullanılacağı yasal olarak güvenceye alınmalı. Terörist, gazeteci kimliğini kullanıyor. Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi herkesin hakkını koruyacak. Bunun şu partilisi, bu partilisi yok. Meclis'te görüşülecek, ilaveler yapılabilir, daha özel hale de gelebilir. 'WhatsApp mesajları zapturapt altına alınacak' açıklamasını yapanlar sırf bu yasaya leke çalabilmek için yapıyor. Böyle bir şey yok."

Aydemir'den Muhalefete Tepki

Muhalif anlayışın eserlerin üzerine konmaya çalıştığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Onlara da mütemadiyen dedik ki, bizi taklit edin, bize bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl yüreklere girmiş? Tarzına bakın, o tarzı takip edin, dedik, onu da yapmıyorlar. Sadece eserlerin üzerine konmak gibi yaklaşım sergiliyorlar. En son neyi yaptılar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Pendik Sabiha Gökçen metro inşaatının sahiplenmesi gibi garip ve anlaşılamaz bir yaklaşım içerisine girdiler. Oysa buna gerek yok. Ulaştırma bakanlığımıza, hükümetimize teşekkür edeceklerdi. Hatta gidip orada iştirak edeceklerdi. Minnettarlıklarını ifade edeceklerdi. 'Dolayısıyla yapılan İstanbul'a yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz' demeleri ile beraber millet nezdinde itibarları yükselecekti. Şimdi ne yapıyorlar? Ulaştırma Bakanlığı altyapı Genel Müdürlüğünün projesini, planını, programını bütün bütün harcamasını yaptığı ve hayata yansıttığı eseri sahiplenmeye çalışıyorlar. Bunlar onlara puan getirmiyor. Tam tersi tam tersi teneffürle nefretle karşılanıyorlar. ' dedi. Aydemir, 'Muhalefetin millet diye bir derdi hiç olmadı ki. Onların işi, yapılanları sahiplenmek, eserlerin, hizmetlerin üzerine konmak. Son örnek Sabiha Gökçen Pendik Metrosu. Bütün sermayeleri bu.' diye konuştu.

İzmir Büyükşehir'de Yaşananlar

Sunumunda İzmir Büyükşehir Belediyesinden de örnekler veren Milletvekili Aydemir, 'Aynı şey İzmir Büyükşehir Belediyesi için geçerli. Bakın İzmir Büyükşehir Belediyesinde bir hadise yaşandı. Neydi o? KHK ile işten atılmış, PKK ya müzahir, PKKlı oldukları ortaya çıkmış ve işten atılmış bir isme 86 milyonun hakkını yiyerek maaş ödemişler işe gelmediği halde. Böyle bir vicdansızlık olabilir mi, böyle bir şey olabilir mi? Bu millet sizi oraya onun için mi seçti? Sizi seçti ki İzmirlilere hizmet edesiniz diye, PKKlara maaş ödeyesiniz diye değil. ' kaydını düştü.

Yavaş'ın Yaklaşımına Tepki

Basın Toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın yaklaşımını da eleştiren Milletvekili Aydemir, 'Milliyetçiliği ile öne çıkmış bir isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'Tunç Soyer'in arkasındayız' diyor. Tunç Soyer'in yaptığını biliyor musun? Eğer onun arkasındaysan bir şey daha söyleyeceğim. Tunç Soyer, 'Babamın her yaptığı işin arkasındayım' demişti. Babası ne yapmıştı 12 Eylül'de Ülkücülere? Ülkücülere sorguda aynen şunu soruyor, 'sizi' diyor, 'kim yetiştirdi, sizi bu hale kim getirdi?' diyor. 'Ahmet Yesevi Hazretleri', cevabını veriyor ülkücüler. 'Hemen Ahmet Yesevi'yi bulun' diye talimat veriyor. Ahmet Yesevi'den haberi olmayan babası. Mansur Yavaş bey, siz ülkücülere bunu reva gören bir adamın evladı için hesapsız, sorgusuz herhangi bir araştırma yapmadan yaptığı icraatın arkasındayız, diye nasıl mesaj atıyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Garabete bakar mısınız? Yani bunlar siyaset yaparken de sadece ve sadece yıkma üzerine zihinlerini inşa ettikleri için arka plana hiç bakmıyorlar. Kim ne yapıyor? Attıkları adım nedir? Hesabını yapmadan orta yere çıkıyorlar. Bunun için de millet bunların, inşallah şunu şurasında 8, 9 ay kaldı, defterlerini sandıkta dürecek, bir daha da iflah olmayacaklar. ' değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir CHP'nin Tutumunu Eleştirdi

Bütün bunların CHP'de ve CHP'li Belediyelerde yaşandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'CHP dediğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti. Yeri geldiğinde onu kullanıyorlar. 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar. Oysa Atatürk bütün milleti, tek millet kavramı, tek millet şemsiyesi, tek millet potası altında toplamaya çalışmış bir isimdi. Şimdi bir tarafta bölücüler var, yıkıcılar var. Sen o bölücü anlayışa kucak açan bir yaklaşımı partinde barındırıyorsun, onlarla içli dışlısın.' sözleriyle CHP'ye tepki gösterdi.

6'li Masa 29 Şubat İttifakıdır

Basın toplantısında muhalefetin 6'lı masasına değinen Milletvekili Aydemir, '28 Şubat İttifakı altılı masa toplandı. Allah aşkınıza ne yaptılar bunlar? Yine toplandılar, yine dağıldılar. Bir mesaj var mı? Yok. bir aday açıklaması var mı? Yok, niye? Çünkü şunu biliyoruz; bunlar dışarıdan bir empoze ile aday açıklayacaklar. Onlar da henüz kararını vermedi. Açık aşikar bu. ve öylesine garip yaklaşımlar sergileniyor ki. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu yakın zamanda özellikle belediye başkanlarını kastederek, 'benimle misiniz, değil misiniz' diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine partide başta belediye başkanları olmak üzere milletvekilleri 'seninleyiz' diye sosyal medyada paylaşım yaptılar. Sosyal medyada başka paylaşımlar da oldu. Kim tarafından İyi Parti'nin diri canları, İyi Parti'nin öne çıkmış isimleri tarafından. Mesela Lütfü Türkan. 'Benim liderim böyle bir açıklama yaparsa ben utanırım' diye paylaşım yaptı. 'Ben utanırım bundan', demişti. Bir başka Genel İdare Kurulu Üyesi de aynı şeyi söylemişti. 'Benim liderim böyle bir açıklama yapsa utanırım' demişti..' dedi.

Milletimiz Gerçekleri Görüyor

Milletvekili Aydemir 6'lı masayı kastederek, 'Bu ortaklığın haline bakın. Seçime kalmış 8 ay, her gün toplanıyorlar. Toplam dağıl, toplan dağıl, milletle adeta dalga geçiyorlar. Biz hizmetlerimizle, eserlerimizle orta yerdeyken, Sayın Cumhurbaşkanımız eser siyaseti vurgusuyla yatırımları hizmete açarken, onlar dalga geçer gibi, bir gün CHP de, bir gün SP'de, bir gün başka yerde toplanıyorlar. Toplantılarından çıktıktan sonra da sadre şifa, derde deva bir açıklama yapmıyorlar. Bunu da millet defterine yazıyor. Hesabı görmek üzere. ' ifadelerine yer verdi.

Terörle Mücadele

Türkiye'nin terörle kararlı ve etkin bir mücadele verdiğini, terörün ülke gündeminden silinmesi kaydında tarihi adımların atıldığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Pkk'lı 23 terörist öldürüldü. Nerede? Sınırlarımızdan 140 kilometre ötede. Şimdi inlerine giriyoruz, inlerine, kilometrelerce ötede 140 kilometre ötede gidip gereğini yapıyoruz.' dedi.

TÜRKPA'nın 13'üncü Kuruluş Yıldönümü

Basın Toplantısında üyesi bulunduğu TÜRKPA'nın kuruluş yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, '2009 yılında bugün Türkçe konuşan ülkeler arasında bir anlaşma yapıldı, bir konsey kuruldu. Sonrasında TÜRKPA gelişti. Türk Keneşiydi, bu sonra Türkçe Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi oluştu. Biz çok yüksek işler yaptık, çok özel işler yaptık, bunları yapmaya devam edeceğiz. ' vurgusunu paylaştı.

Aydemir'den Mimarlara Kutlama

Basın toplantısını son bölümünde dünya mimarlık gününü kutlayan Milletvekili Aydemir, ' Mimar kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Hakikaten son yıllarda özellikle bütün illerimizde mimari alanda, şehir mimarisi alanında çok büyük mesafe aldık. Yüreğimizi ferahlatan gelişmeler kaydedildi. Bunda mimar kardeşlerimizin katkısı var. İç mimarların, dış mimarların, hepsinin. Onları kutluyoruz' dedi. - ERZURUM