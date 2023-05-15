CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre Erzurum'da AK Parti 4, MHP 1, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı.

Erzurum'da pazar günü yapılan seçim için 2241 sandık kuruldu. 510 bin 281 seçmenden 440 bin 156'sının oy kullandığı seçimde 429 bin 264 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 185 bin 660, MHP 72 bin 308, Yeşil Sol Parti 42 bin 464, CHP 27 bin 737, İYİ Parti 41 bin 617 oy aldı. Seçim sonucuna göre AK Parti'den Selami Altınok (57), Fatma Öncü (47), Mehmet Emin Öz (59) ve Abdurrahim Fırat (57), MHP'den Kamil Aydın (60) ve Yeşil Sol Parti'den Meral Danış Beştaş (56) milletvekili olarak TBMM'ne girmeyi hak kazandı.

Meral Danış Beştaş: 5 Nisan 1967 yılında Mazıdağı'nda doğdu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneği (İHD) üç dönem yöneticilik yaptı. Uluslararası Af Örgütünün Türkiye Şubesi yöneticiliklerinde bulundu. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu'nda iki dönem yöneticilik ve Baro başkan vekilliği görevini yürüttü. Diyarbakır Barosu'nun Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezinde 3 dönemi aşkın bir süre başkanlık görevi yaptı. AİHM'de kadın ve insan hakları ihlalleri davalarında başvurucu avukatlığı yaptı. Beştaş, geçen dönem TBMM Bünyesinde oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunda Barış ve Demokrasi Partisi adına Anayasa çalışmalarını yürüttü. 25. ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 27. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halen Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekilliği görevini yürüten, İngilizce bilen Meral Danış Beştaş, evli ve 2 çocuk annesi.