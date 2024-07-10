Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan'ı salona girişte ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karşıladı. Erdoğan ve Biden'ın ayaküstü sohbetindeki neşeli halleri gözlerden kaçmazken, Erdoğan fotoğraf çekiminde ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
ERDOĞAN'I BIDEN VE STOLTENBERG KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI
Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.
ERDOĞAN VE BIDEN'DAN AYAKÜSTÜ SOHBET
Fotoğraf çekiminden önce Biden ve Erdoğan ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.