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Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan'ı salona girişte ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karşıladı. Erdoğan ve Biden'ın ayaküstü sohbetindeki neşeli halleri gözlerden kaçmazken, Erdoğan fotoğraf çekiminde ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

ERDOĞAN'I BIDEN VE STOLTENBERG KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor. Zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Erdoğan'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer aldı.

Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı

ERDOĞAN VE BIDEN'DAN AYAKÜSTÜ SOHBET

Fotoğraf çekiminden önce Biden ve Erdoğan ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg Washington Joe Biden Hükümet İsveç Nato Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (12)

Snr:

Gazze ve pkk unutulmuş sanki.fotolar dile geliyor resmen

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Maria Sel:

Amerika en büyük dostumuz. Dolar bu arada roket

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Üveys Uyanık:

kimse unutmasinki devir çıkar devri kimse ne mileti ne vatanı nede hak hukuku bilir kim hak hukuku bilmez ise inşallah tez ondan cikar

yanıt16
yanıt1
Hek Tor:

Gerçek olan birşey var: Biden BİLE daha sağlıklı görünüyor......

yanıt23
yanıt19
Leven Ergün:

SENİ YÖNETEN ONLAR ZATEN

yanıt7
yanıt3
Erol Birol :

Levent kardeşim kesinlikle doğru bir tespit maalesef.

yanıt0
yanıt0
JY:

VALLA BEN BİDEN'IN YERİNDE OLSAM DİKTATÖRLER İLE GÖRÜŞMEZDİM.

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VEFA:

JY Tacir adam herkesle görüşür. Menfaatine bakar!

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VEFA:

Maşallah maşallah Reis Biden'i görünce nasıl mutlu olmuş. Allah muhabbetinizi daim kılsın. Amin!

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ANADOLU PARSI:

Merhaba nasılsınız ayaküstü sohbet oluyor .

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