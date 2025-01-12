Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Dün, AK Parti'nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sahneye birlikte çıktığı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Tatlıses, konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye sordu. Erdoğan'ın bu soruya yanıtı ise, "Sen varsan, varım" oldu.

ADAYLIK TARTIŞMASI BAŞLATTI

Söz konusu diyalog, iki dönemdir görevde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı yönündeki tartışmaların fitilini ateşledi.

MEHMET UÇUM TARİH VERDİ: İSTİSNAİ ADAYLIK İMKANI GÜNDEME GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Uçum, sosyal medya üzerinden yayınladığı, "Terörsüz Türkiye'ye her hal ve şartta ulaşılacaktır!" başlıklı yazsında, 2027 yılının ikinci yarısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istisnai adaylık imkanı verilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

"TAM BİR AYMAZLIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz iktidar ve ittifak olarak Terörsüz Türkiye hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz" sözünü hatırlatan Uçum, konuyu Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına bağlayanların "tam bir aymazlık içinde" olduğunu ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ BUGÜNÜN KONUSUDUR"

Başdanışman Uçum, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istisnai adaylığı için anayasal imkân (m.116/3) olmasına rağmen, 'bu girişimle adaylıktaki anayasal engeli kaldırmak istiyorlar' şeklinde yalan söyleyip bunda ısrar edenler de var. Terörsüz Türkiye hedefi bugünün konusudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istisnai adaylık imkânı ise 2027 yılının ikinci yarısında gündeme gelebilir. Bu iki konu arasında ne zaman birliği açısından ilişki kurulabilir ne de özellikleri bakımından" ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Uçum, konuyu yeni anayasa çalışmalarına bağlayanlara ise şu şekilde yanıt verdi: "Oysa yeni anayasa olmasa da Terörsüz Türkiye hedefinden vazgeçilmez. Yeni anayasa olursa ilk dört maddeye dokunulmayacağı, Türk Milleti ve Türk Vatandaşlığı isimlerinden vazgeçilmeyeceği defalarca ifade edildi. Elbette Cumhuriyetin kazanımları ve demokratik birikim korunacaktır. Bunlara zarar vermeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bunların güvencesi Türk Milletidir. Tabi ki geniş mutabakatla yapılacak bir yeni anayasa ile demokrasinin, sosyal adaletin, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi mümkündür. Bu beklenti meşrudur. Ancak yeni anayasa Terörsüz Türkiye hedefinin doğrudan bir unsuru değildir"