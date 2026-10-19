Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülke gündemini sarsan fon skandalıyla ilgili soruşturmalar devam ederken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini sundu. Çelik'in damadı İskender Balcı, geçtiğimiz günlerde fon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

  • Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.
  • Yarım milyonun üzerinde vatandaşın mağdur edildiği fon vurgunu soruşturmasının 4'üncü dalgasında gözaltı kararı çıkarılan Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, 28 Eylül'de Türkiye'ye dönüşünün ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Tutuklanan İskender Balcı'nın babası Mustafa Balcı, BDDK'nın eski yöneticilerinden olup halen BDDK Etik Komisyonu üyeleri arasında yer alıyor.

Yarım milyonun üzerinde vatandaşın mağdur edildiği dev fon vurgunu skandalıyla ilgili bürokraside ve yönetim kademesinde peş peşe kritik gelişmeler yaşanıyor. Skandalın yankıları sürerken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.

DAMADI TUTUKLANMIŞTI 

Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Osman Çelik ve damadı İskender Balcı

KARADAĞ'A KAÇTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturmanın 4'üncü dalgasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan İskender Balcı'nın yurt dışına çıkarak Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. 28 Eylül'de Türkiye'ye dönüş yapan Balcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BABA DA ESKİ BDDK YÖNETİCİSİ

Öte yandan tutuklanan İskender Balcı'nın babası Mustafa Balcı'nın da finans bürokrasisinde tanınan bir isim olduğu belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) eski yöneticilerinden olan Mustafa Balcı'nın halen BDDK Etik Komisyonu üyeleri arasında yer alıyor. 

ERDOĞAN "BEDELİNİ ÖDEYECEKLER" DEMİŞTİ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 12 Ekim’deki Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada "Mesele yargı tarafında, soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullanmıştı. 

İlgili Haberler
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa ettiFon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıkladı: Fon mağdurlarına ödemeler ne zaman yapılacak?Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıkladı: Fon mağdurlarına ödemeler ne zaman yapılacak?
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyorMeclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 362 sitede yayınlandı.
Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu

Gece yarısı bir anda otoyolda belirdiler! Gerçek sonra ortaya çıktı
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var

Eyvahlar olsun! Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haberleri verdi

Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması

Geceye damga vuran gol! Dünya onu konuşuyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıömer salbaş:

iki üç bürokratla bu iş olmaz kimse bu işin arkasındaki siyasi kadrolar onlardan da hesap sormalı

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

Heberin içeriğini ve gerekçesini tam okusaydık sonra yorumlar yapsaydık, daha adaletli olmazmıydı?

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bolca emekli maaşı alacak

yanıt4
yanıt0
Haber Yorumlarıkayan abi:

Tasviyedeki kuruldan hızlı çalışıyo adalet şaşırdım valla ..

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıhbp9fndsn9:

var bir durum…istifa eden emeklilik isteyen…Gidişat normal değil.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYucel Bostanci:

*Kimse görmeden.*

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdsız Murat:

Ülkemizin arka odasını teslim ettiğimiz 3 Merkez Bankası başkan yardımcısının fon yolsuzluğuna bulaşmış olması ve üçününde mal varlığına el konulması, ikisinin tutuklanması ne hatırlatıyor, Osmanlı'nın son perişan hallerini değil mi? Gelen vuruyor giden vuruyordu. Ne acı değil mi? Yinemi Allah'ım.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısezaidurann10:

Allah Allah o da kim ya elden ele oynuyorlar sıra kimde

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de uçak kavşağın ortasına çakıldı! Saniyelerle faciadan dönüldü

Sürücülere ecel terleri döktüren görüntü
Trabzonspor'da Batagov depremi: Haftalarca sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku! En az 2 ay sahalardan uzak kalacak
Alihan Kuriş soruşturmasında 'FETÖ' izi! 1 dolarlık banknotlar dosyaya girdi

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ izi! 1 dolarlık banknotlar dosyada
Eğitim için gittikleri kanyonda mahsur kaldılar! 1 gönüllü hayatını kaybetti, 10 kayıp

Eğitim için gidip mahsur kaldılar! 1 gönüllü öldü, 10 kayıp
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor

Yıllar sonra ortaya çıkan kare başına iş açtı
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali

İşler çığırından çıktı! Macron'dan ateşe benzin dökecek adım
Şenol Güneş, Trabzonspor-Beşiktaş maçını kazananını açıkladı

Trabzonspor-Beşiktaş maçını kazanacak takımı dile getirdi
Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti

Otomobil bayisinde olay etkinlik! Kadınlar bu karelere isyan etti
'Taçsız Kral' Ayhan Işık'ın adı mahkemelik oldu! Oyunculuk okulunun markasına tedbir

Ayhan Işık'ın adı mahkemelik oldu! Bilirkişi "kötü niyet" dedi