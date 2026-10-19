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Kadir İnanır’ın vasiyeti hakkındaki tartışmalara yeğeni Gül Bakar'dan tepki: Keşke hayattayken yüzüne söyleselerdi

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Kadir İnanır’ın vasiyeti hakkındaki tartışmalara yeğeni Gül Bakar'dan tepki: Keşke hayattayken yüzüne söyleselerdi
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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden ailesinde başlayan tartışmada yeni bir açıklama geldi. Sanatçının yeğeni Gül Bakar, Levent İnanır'ın vasiyetin hazırlanma sürecine ilişkin ortaya attığı iddialara karşı çıkarak İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'a destek verdi. Üç yıl boyunca İnanır'ın hastalık sürecine yakından tanıklık ettiğini belirten Bakar, Kural'ın gösterdiği sevgi ve fedakarlığı vurgulayarak aile içindeki anlaşmazlığın kamuoyuna taşınmasına tepki gösterdi.

  • Kadir İnanır'ın yeğeni Gül Bakar, sanatçının hastalığı süresince 3 yıl boyunca Jülide Kural ile birlikte yanında bulunduğunu ve Kural'ın gösterdiği özen ile fedakarlığa bizzat tanık olduğunu bildirdi.
  • Gül Bakar, Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin iddialarının yeterince araştırılmadan yayımlandığını ve Kadir İnanır'ın saygınlığının asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışıldığını savundu.
  • Levent İnanır, daha önce Kadir İnanır'ın vasiyetinin kendi özgür iradesiyle hazırlanıp hazırlanmadığına dair şüpheleri olduğunu ve sanatçının hastanede kendisine "Vekaletim sende" dediğini öne sürmüştü.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden başlayan aile içi anlaşmazlıkta yeni bir açıklama geldi. İnanır'ın ablası Elmas Bakar'ın kızı Gül Bakar, Levent İnanır'ın gündeme getirdiği iddialara karşı çıkarak sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural'a destek verdi.

“JÜLİDE KURAL’IN GÖSTERDİĞİ ÖZENİN, SEVGİNİN VE FEDAKARLIĞIN BİZZAT ŞAHİDİYİM”

Kadir İnanır'ın sağlık sorunları yaşadığı dönemde kendisine eşlik ettiğini anlatan Gül Bakar, Jülide Kural'ın sanatçıya gösterdiği ilgi ve özene yakından şahit olduğunu belirtti.

Bakar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kadir dayımın hastalığı süresince, hiçbir kişisel menfaat ya da çıkar gözetmeksizin, 3 yıl boyunca hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte yanında bulundum. Bu sürecin yakın tanıklarından biriyim. Jülide Kural’ın Kadir İnanır’a gösterdiği özenin, sevginin ve fedakarlığın bizzat şahidiyim. Hastane personeli, doktorlar, hemşireler, bakıcılar, şoförü ve yakın dostları da bu sürecin tanıklarıdır."

LEVENT İNANIR'IN İDDİALARINA KARŞI ÇIKTI: HAYATTAYKEN YÜZÜNE SÖYLESELERDİ

Aile içindeki anlaşmazlığın kamuoyuna taşınmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Bakar, bazı aile üyelerinin gündemde kalmak amacıyla açıklamalar yaptığını öne sürdü.

Levent İnanır'ın dile getirdiği iddiaların yeterince araştırılmadan yayımlandığını savunan Bakar, şu sözlerle tepkisini dile getirdi: "Kadir İnanır’ın yaşamı boyunca ilmek ilmek inşa ettiği saygınlığının, kişiliğinin ve hatırasının asılsız iddialarla gölgelenmeye çalışılmasını kabul etmiyorum. Üstelik bütün bu iddiaların, artık kendisini savunma imkanı bulunmayan bir insanın ardından dile getirilmesi ayrıca düşündürücüdür."

Kadir İnanır'ın hayatı boyunca adalet ve insan onurunu savunduğunu vurgulayan Bakar, sanatçının vefatının ardından miras tartışmalarıyla anılmasına karşı çıktı.

NE DEMİŞTİ?

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, daha önce yaptığı açıklamalarda sanatçının vasiyetinin kendi özgür iradesiyle hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda şüpheleri bulunduğunu ileri sürmüştü.

İnanır'ın sağlık sorunları yaşadığı dönemde hastanede kendisine "Vekaletim sende" dediğini öne süren Levent İnanır, vasiyet sürecine ilişkin kuşkularını "Bu işin içinde bir iş var" sözleriyle dile getirmişti.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıApple User:

Helal olsun yakışır şekilde konuşmuş Gül hanım

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