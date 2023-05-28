Erdoğan'ın Seçim Başarısı Kutlamalarla Karşılandı

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanan Erdoğan lehine slogan attı.

Araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla sevinç gösterisi sergiledi.

Akyazı, Kocaali, Pamukova, Hendek, Karasu ve Taraklı ilçelerinde de vatandaşlar, meydanlarda kutlama gerçekleştirdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta kutlamalara katılmak isteyenler, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı.

Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar, Erdoğan lehine slogan atarak, zaman zaman tekbir getirdi.

Bu arada cadde üzerinde meşale yakan bazı vatandaşlar, Erdoğan ve AK Parti için bestelenen marş ve şarkıları araçlarından yüksek sesle çalarak dinledi.

Korna çalıp "rabia işareti" yaparak ilerleyen sürücülere de alkışlarla destek verildi.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kutlamalara katılan vatandaşlar uzun araç konvoyları oluşturdu.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ellerinde bayraklarla, marş ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.

Gebze'de de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önüne toplanan partililer kutlamalara katıldı.

Bolu

Bolu'da kutlamalara katılmak isteyenler Kent Meydanı'nda toplandı.

Vatandaşlar, Erdoğan lehine slogan atarak zaman zaman tekbir getirdi.

Bu arada İzzet Baysal Caddesi üzerinde de yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, Erdoğan ve AK Parti için bestelenen marş ve şarkıları söyledi, araçlarla konvoy yaptı.

Yeniçağa, Mudurnu ve Mengen ilçelerinde de vatandaşlar araçlarıyla konvoya katıldı.

Karabük

Karabük'te kutlamalara katılanlar, Kemal Güneş Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.

Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri taşıyan vatandaşlar, sloganlar attı.

Safranbolu'da ve diğer ilçelerde de 13. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için kutlama yapılıyor.

Düzce

Düzce'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan Cumhur İttifakı destekçileri, ellerindeki meşale ve bayraklarla Bulvar Caddesi ve İstanbul Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüdü.

Anıtpark'a gelen vatandaşlar müzik eşliğinde kutlama gerçekleştirdi, il genelinde araç konvoyları düzenlendi.

Bartın

Bartın'da kent merkezinde araç konvoyu eşliğinde kutlama yapıldı.

Bayraklar ve meşalelerle araçlarıyla kent merkezinde tur atan vatandaşların yanı sıra yine parti binası önünde de kalabalık oluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sevinçlerini dile getirdi.