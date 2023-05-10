Erdoğan, Demirtaş'ın yüzde 62 oy aldığı ilde resti çekti: Biz olduğumuz sürece onu çıkaramazlar

Seçim çalışmaları kapsamında Batman'da vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş üzerinden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Kardeşlerim şu anda bir Selo var Selo... Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal ne diyor? 'Selo'yu çıkartacağım' diyor... Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar" dedi.

14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman mitinginde vatandaşlara seslendi. Gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın hedefinde, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş vardı.

"BİZ OLDUĞUMUZ SÜRECE ÇIKARAMAZLAR"

Seçimlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, Demirtaş'ın 2018 seçimlerinde yüzde 62 oy aldığı Batman'da, "Sadece adaylar ve ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz. Kardeşlerim şu anda bir Selo var Selo... Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal ne diyor? 'Selo'yu çıkartacağım' diyor... Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece çıkaramazlar. Pazar günü ya kendi kaynaklarıyla büyüyen tam bağımsız bir Türkiye diyeceğiz, ya da Londra tefecilerinden emir alan aciz bir Türkiye'de yaşayacağız." dedi.

2018 Batman cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dicle size nasıl sevdalıysa biz de Batman'a kara sevdalıyız. Birileri gibi Batman'ı menfaat için sevmiyoruz Allah için seviyoruz. Batman'a olan bu sevdamızı bu aşkımızı, ülkenin gündemi ne olursa olsun hep Batman'ın sıkıntılarıyla ilgilendik çözüm yollarını aradık. Bugün Batman'a sadece seçim mitingimizi yapmaya gelmedik bir vicdan muhasebesi de yapalım dedik. Çünkü biz Batmanlı ile hem yol arkadaşıyız hem de kader ortağıyız.

"KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARI ARAMIZA GİREMEZ"

Batman'a 25 yaşında iken o zamanki partimin gençlik kolları başkanıyken geldim. Hiç kimse bizim aramızı açamaz. Ne gece yarısı Türk Alevi videosu paylaşan fitne tüccarları ne azgın azınlığın giderek artan nobranlığı ebedi kardeşliğimizi asla bozamaz. Kimse gönüllerimizin arasına giremez, Kandil'deki terör baronları aramıza giremez. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. 15 Temmuz'da ölüm kusan kurşunlara beraber göğsümüzü siper ettik.

"ANALAR AĞLAMASIN DİYE ÇOK ÇABALAR HARCADIK"

Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya beraber taşıdık. Milli iradenin teminatı olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini birlikte gerçekleştirdik. Batman ömrü 3-5 ay süren koalisyonların bu ülkeye neler çektirdiğini çok iyi bilir. Bay bay Kemal'in getireceği yalancı bahar bu millet için kara kış demektir. Sizler Erdoğan'ın verdiği mücadelenin en yakın şahidisiniz. Hak ve özgürlükler için nasıl adımlar atıldığını, darbeden ihanete nelerle karşılaştığımızı çok iyi hatırlıyorsunuz. 21 yıl boyunca önümüze hangi tuzakların kurulduğunu çok iyi hatırlıyorsunuz. Analar ağlamasın diye çok ciddi çabalar harcadık.

"HAKİKİ BAHARI BİZ GETİRDİK"

85 milyonun tamamı için sergilediğimiz gayreti çok iyi biliyorsunuz. Hak ve özgürlükler için demokrasinin standartlarını yükselttik. Vatandaşa tepeden bakan ceberut devlet anlayışını sizlerin desteğiyle biz değiştirdik. Bizi engellemek için her yolu denediler ama biz bölgede güvenliği ve refahı tesis ettik. Batmanlı kardeşlerim ekmeğini kazanmak için gurbete gitmek zorunda kalmıyor. Batmanlı çiftçilerimiz toprağını geziyor, yaylalarında huzurla gezebiliyor.

"BAHARIN KIŞA DÖNMEMESİ İÇİN PAZAR GÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Diyarbakır'dan Şırnak'a Mardin'den Batman'a hakiki baharı biz getirdik. Bu kazanımlardan geriye dönüş olmayacaktır. Rabbim ömür milletimiz de yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacaktır. Terörün tekrar azmaması, bölgedeki baharın tekrar kışa dönmemesi için 14 Mayıs çok önemli. Siyasette istikrar kalkınmanın teminatıdır. Ben Batman'a güveniyorum."