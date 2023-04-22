Erdoğan: 14 Mayıs, LGBT'cilere ders verme günü olacak (2)

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMZEDELERLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda köy evlerinin teslim töreninin ardından Kahramanmaraş'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kurulu olan Baykar Konteyner Kentte, depremzedeler ile düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Depremzedeler ile bayramlaşan ve alanda bulunanlara hitap eden Erdoğan, deprem felaketi nedeniyle bayramı buruk yaşadıklarını belirterek, "Bu felaketlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle ağır imtihanlara maruz bırakmamasını diliyorum. Depremin ardından arama- kurtarma faaliyetleri ile acil yardım ve geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması ile enkaz kaldırma ve kalıcı konutların inşası ile geceli gündüzlü bir çalışma yürüttük. Çok geniş bir yıkım alanına ve ağır kayıplara rağmen hamdolsun bu yükün altında kalmadık. Asrın felaketini devlet ve millet olarak sergilediğimiz asrın dayanışması ile göğüsledik" dedi.

"Teröristleri Cudi'de mağaralara gömdük mü? Gabar'da gömdük mü? Tendürek'te gömdük mü? Bestler Deresi'nde gömdük mü? Hiç endişeniz olmasın bundan sonra da bu terör örgütlerini gömmeye devam edeceğiz. Asıl bunların rahatsızlığı nereden? Şimdi Kandil bunlara destek veriyormuş. Hale bak. Kandil'den terörist başları bay bay Kemal'e destek veriyor. Biz diyorlar bay bay Kemal'in yanındayız. Ne kadar güzel. İyi ki bunu söylüyorlar. Benim milletim de bu teröristlerin destek verdiği bir CHP, bir İP'e, bir HDP'ye ben inanıyorum ki destek vermeyecektir. Diğerlerini zaten saymaya gerek yok. Ama biz hep birlikte Cumhur İttifakı'na şöyle sapsağlam yanında yer alırsak, dimdik durursak 14 Mayıs inanıyorum ki bizim zaferimiz de neticelenecektir. Bu terör örgütleri ve emperyalist kan emiciler destekli tek parti faşizmi artığı zihniyeti hep beraber sandığa gömmeye var mıyız? Maraş'ın her mücadelemizde olduğu gibi 14 Mayıs'ta da en güçlü şekilde bizim yanımızda yer alacağından şüphe etmiyorum."

Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023