Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Pakistan'da, Cemaati İslami Pakistan tarafından 24 Kasım'da düzenlenen Adil Bir Küresel Düzen İçin Uluslararası Yuvarlak Masa Konferansında (Quest for a Just Global Order - International Roundtable Conference) onur konuğu olarak yaptığı konuşmayla toplantıya damga vurdu.

Erbakan'ın yaklaşık 8 dakika süren kısa ve öz hitabı, konferans boyunca en çok alkış alan konuşma olarak kayıtlara geçti.

"ÇÖZÜM; İSLAM BİRLİĞİ VE ADİL BİR DÜZEN"

Konuşmasında İslam aleminin karşı karşıya kaldığı sorunlara değinen Erbakan, gerek Gazze gerekse zulüm gören tüm Müslüman toplulukların ve ülkelerin yaşadığı sorunlara çözümün ve çarenin İslam Birliği ve adil bir düzen ile mümkün olacağını ifade etti.

ERBAKAN'IN KONUŞMASI ULUSLARARASI ALANDA SES GETİRDİ

Fatih Erbakan'ın konuşması onlarca uluslararası medya kuruluşu ve binlerce kurumsal sosyal medya hesabı tarafından canlı olarak yayınlandı. Konuşmasından sonra birçok özel röportaj veren Erbakan'ın yaptığı konuşmanın içeriği ve çözüm önerisi uluslararası alanda büyük ses getirdi.