Erbakan 3 büyükşehir adayını duyururken gençlere drift sözü verdi

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alarak AK Parti ile ittifak yapmayacağını bildiren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İstanbul için Mehmet Altınöz'ü, Ankara için Suat Kılıç'ı ve İzmir için de Cemil Arıkan'ı aday olarak seçtiklerini duyurdu. Erbakan'ın toplantıda "Gençlerimiz arasında her gün daha da yaygınlaşan drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştirmelerini sağlayacağız." ifadeleri öne çıktı.

"DRIFT ATMA HEYACANINI BU PİSTLERDE TATMİN EDECEKLER"

Yeniden Refah Partisi'nin merakla beklenen 3 büyükşehir belediye başkan adayı belli olurken kulislerde konuşulan İBB adaylığı için Fatih Erbakan'ın kardeşi Elif Erbakan'ın öne sürülmesi, eşi Mehmet Altınöz'ün açıklanmasıyla sonuçlandı.

Aday tanıtım toplantısı sırasında gençlere vaatte bulunan Erbakan, "Drift atma heyecanını" daha kaliteli pistlerde sağlayacaklarını söyledi. 2028 yılında iktidar olacaklarını iddia eden Erbakan "Gençlerimiz için ileri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz arasında her gün daha da yaygınlaşan drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Bu pistlerde hız tutkularını tatmin edecekler." ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERE LGBT VE İÇKİ ELEŞTİRİSİ: "MİLYONLARCA LİRA AKITIYORLAR"

"Heykelci belediyecilik demek iş değil, laf üretmek demektir. Festivallere, kutlamalara, konserlere milyonlarca lira akıtmak demektir. Belediyenin imkanlarıyla LGBT etkinliklerine destek olmak ve nesillerin ifsadına vesile olmak demektir. İbadethanelerimizin yanı başında düzenlenen içkinin su gibi aktığı konserlere milyonlarca lira aktarmaktır." diyen Erbakan "Sözde onur yürüyüşleriyle ahlaksızlığı, sapkınlığı yaygınlaştırmaya çalışan bu örgütlerle mücadele Yeniden Refah Partisi'nin asli vazifesidir." ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTANBUL ADAYI MEHMET ALTINÖZ KİMDİR?

Bursa'da 1973 yılında dünyaya gelen Mehmet Altınöz, Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümünde Yönetim ve Organizasyon yüksek lisansı (MBA) yapan Altınöz, Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Altınöz, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Altınöz, Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan'la evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ANKARA ADAYI SUAT KILIÇ KİMDİR?

Samsun'da 23 Temmuz 1972'de doğan Suat Kılıç, Samsun 19 Mayıs Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. Avukatlık stajını Ankara Barosu'nda yapan Kılıç; Kanal 7, NTV ve Kanal D'de görev aldı. Sarı basın kartı sahibi olan Kılıç, 22,23 ve 24. dönemlerde AK Parti Samsun Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı,AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulunan Kılıç, TBMM Başkanlık Divanı, Anayasa Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nde de çalıştı. 61. Hükümet'te Gençlik ve Spor Bakanı olan ve 3 dönem TBMM'de bulunan Kılıç, 3 Kasım 2002'de başlayan milletvekilliği, 7 Haziran 2015 seçimleriyle sona erdi. Suat Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İZMİR ADAYI CEMAL ARIKAN KİMDİR?

1977'de İstanbul'da dünyaya gelen Cemal Arıkan, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Ticaretle meşgul olan Arıkan, evli, iki çocuk babasıdır. Arıkan, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur.