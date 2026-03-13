Emine Erdoğan 'AK Parti İstanbul Kadın Kolları ile Vefa İftarı' programına katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi emine Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "AK Parti İstanbul Kadın Kolları ile Vefa İftarı" programına katıldı.

Organizasyon için İstanbul İl Başkanlığına teşekkür eden Erdoğan, "Eski dostlarla, yol arkadaşlarıyla bir arada olmanın tadı gerçekten bambaşka." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, kadın kollarıyla yıllardır omuz omuza gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "İyi günde kötü günde, sevinçte kederde birbirimize omuz veriyoruz. Bir çoğunuzla uzun yıllara dayanan dostluğum var. AK Parti hareketinin kurucu kadrolarında birlikte çok alın teri döktük. O zamanın zorlukları, mücadeleleri, fedakarlıkları bugünün derslerle dolu hatıralarına dönüştü." diye konuştu.

Yıllar içinde, eski ve yeni kadrolarla birlikte tıpkı her yeni nesille kökleri daha da derinlere inen bir aile ağacı gibi dallanıp budaklandıklarını dile getiren Erdoğan, "İşte bu yüzden bugün kurumsal bir iftarda değil bir aile sofrasındayız. Ne mutlu ki kardeşlerimizle birlikteyiz. Peygamberimiz, bir hadisinde şöyle buyuruyor, 'Eski dostluğu devam ettirmek, imandandır.' Çünkü vefa duygusu, imandandır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Varlığına her zaman şükrettiğim bu kıdemli dostlukların hatırına birbirimize her zamankinden daha çok sarılalım ve şeytanın aramıza hiçbir sebeple nifak sokmasına asla müsaade etmeyelim inşallah. Şunu bilmenizi isterim ki sizler her zaman benim dualarımdasınız. Allah birliğimizi dirliğimizi daim etsin, bize birbirimizin eksikliğini göstermesin." dedi.

Orucun Kur'an sesiyle dirilen zamana, dualarla açılan ellere, merhametle dolan kalplere acıktığını belirten Erdoğan, "Dünya gündeminde olanlar gösteriyor ki oruç rafine Müslüman aklına, şuurlu bir ümmete, tarihe yön verecek imanlı yüreklere acıkıyor. Safları sıklaştırmaya, dava ruhuna, birlik ve beraberliğin gücüne acıkıyor. Allah bunları idrak etmeyi, ramazanı hakkıyla anlamayı ve yaşamayı, bu dine layık Müslümanlar olmayı, hepimize nasip etsin. Çünkü Allah, ayetinde bizlere, 'Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.' diye buyuruyor." değerlendirmesini yaptı.

Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu mübarek günlerde coğrafyamızın nasıl büyük sınamalardan geçtiğini görüyoruz. Adeta bir ateş çemberinin içindeyiz. Akif'in 'tek dişi kalmış canavar' dediği medeniyet iddiası, taş taş üstünde koymuyor. O sözde medeniyet ilkokulları, yeni doğan hastanelerini hedef alıyor. Gittiği yerde yan yana çocuk mezarları kazılıyor, toplu çocuk definleri yapılıyor, ardında binlerce yetim bırakıyor. Komşu ülkelerin sürüklendiği bu krizler bizi elbette derinden üzüyor. Ancak aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderliğin ve AK Parti olarak yıllardır ülkemiz için hayata geçirdiğimiz hizmetlerin bizi ne kadar iyi bir noktaya taşıdığına da şahit oluyoruz."

"Bugün milli teknoloji hamlemizle kendi teknolojisini, uydusunu, uçağını, insansız hava aracını, otomobilini üretebilen bir ülkeyiz." diyen Emine Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlama noktasında üst düzey bir kapasiteye sahibiz. Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi faaliyetlerini sizler zaten yakından takip ediyorsunuz. Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil bölgemizde ve tüm dünyada barışın sağlanması ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için, gayret ediyoruz. Bu anlamda Türkiye, dünyanın en müşfik gücü olduğu gibi sağduyunun da sesi ve temsilcisidir. Eğer bugün milletçe iftarımızı huzur içinde açabiliyor, başımızı yastığa güven içinde koyabiliyorsak bunda hepinizin alın teri var." ifadelerini kullandı."

"İlk günlerde kadın üye sayımız birkaç binden ibaretti"

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınlara ne kadar değer verdiğinin herkesin malumu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kendisi her fırsatta, kadının, 'siyasetin nesnesi değil öznesi' olduğunu ifade ediyorlar. Sizler de bu sözün hakkını her zaman verdiniz, vermeye devam ediyorsunuz. Hatırlarsanız AK Parti'nin kurulduğu o ilk günlerde kadın üye sayımız birkaç binden ibaretti. Ama o kalbi vatan sevdasıyla dolu bir avuç kadın, tüm zorlu şartlara, engellemelere, imkansızlıklara rağmen Türk siyasetine mührünü vurdu. Çünkü biz menfaat peşinde koşmadık. Hesap kitap yapmadık. Bizim tek bir derdimiz vardı, o da kendi vatan toprağında bir iç sürgünde yaşayan milletimizin hapsolduğu duvarları yıkmaktı. Karıncalar gibi çalışıp, ülkemize dev eserler kazandırmak, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmaktı. Ne mutlu ki sizlerin ayak izlerini takip ederek, AK Parti hareketine katılan kadın sayısı bugün 6 milyonun üzerine çıktı. Böyle büyük bir kadın teşkilatının dünya siyasi tarihinde ikinci bir örneği yoktur. Şimdi bu 6 milyon inanmış kadınla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz ve bunu sadece kendimiz için değil tüm insanlık için yapacağız."

Türkiye'nin, mazlum coğrafyaların ümidi ve duası olduğunu kaydeden Erdoğan, "Tarih bize önemli bir misyon yüklüyor. Bunu iyi görmemiz, omuzlarımızdaki bu ağır sorumluluğu idrak ederek daha güçlü, daha kararlı bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu noktada, en büyük ödevlerden biri İstanbul İl Başkanlığımıza düşüyor. Çünkü İstanbul, Türkiye'nin kalbidir. Bizim hikayemiz burada başladı. AK Parti ruhu burada doğdu. Velhasıl bu ruhu tüm il ve ilçe teşkilatlarımızda, dinç tutacak sizlersiniz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, AK Parti Kadın Kollarının adeta bir hafıza olduğunu anlatarak, "Kurucularımızla genç kadroların, daha sık bir araya gelmelerini arzu ediyorum. İstişare toplantıları düzenlensin, partimizin büyükleri gençlere tarihsel şahitliklerini birinci ağızdan anlatsın istiyorum. Çünkü sizler bu hareketin hafızasısınız. Onlar yılmamayı, eleştiriler hatta saldırılar karşısında vakur bir duruş sergilemeyi, zorluklarla baş etmeyi, sebat etmeyi, dava sorumluluğunu taşımayı, gönül kapılarını açmayı ve gönül almayı sizlerden öğrenecekler. Bu kıymetli tecrübe mirasını, genç kadrolara birlikte aktaralım inşallah." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Kadınlarımızın sabırla ve dualarla dokuduğu her desen sadece bir kumaş değil"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da Emine Erdoğan'ın, AK Parti'nin davasının en sadık şahidi olduğunu söyledi.

Anadolu'da her kilimin bir hikayesi, her ilmeğin bir manası olduğunu dile getiren Ercan, "Kadınlarımızın sabırla, zarafetle ve dualarla dokuduğu her desen sadece bir kumaş değil, bir milletin hafızası, köklü bir kültürün izi olmuştur. İşte sizin attığınız o 'ilk ilmek', aslında bir milletin makus talihini değiştiren kadın hareketinin bizzat başlangıcıydı. Sizin o gün sabırla, zarafetle ve büyük bir inançla başlattığınız o yürüyüş bugün milyonlarca kadının özgürce siyaset yaptığı, devletin her kademesinde gururla hizmet verdiği dev bir medeniyet kilimine dönüştü." ifadelerini kullandı.

Ercan, vefanın kendileri için bir duruşun ve sadakatin adı olduğunu ifade ederek, "Bizim vefamız bu şehre, bu vatana, bu millete ve bizi biz yapan mukaddes değerlerimizedir. 28 Şubat'ın o kasvetli günlerini tarihe gömen Türkiye, bugün sizlerin gayretleriyle İHA ve SİHA'ları kadın mühendisleriyle üreten Türkiye Yüzyılı'nı yaşıyor. Evlatlarımızın inançlarıyla kariyerleri arasında seçim yapmak zorunda kalmadığı, kadınların her alanda 'ben de varım' dediği bu özgürlük iklimi, sizin alın terinizin ve gayretlerinizin meyvesidir. Hepinizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

"İlk günkü aşkla mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı gönüllere dokunuyoruz"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ise dolu dolu bir yılı geride bıraktıklarının altını çizerek, "AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları teşkilatı olarak İstanbul'un 39 ilçesinde, 961 mahallesinde 11 bin 250 kişilik güçlü teşkilat yapımızla milletin içinden gelerek, milletimiz için siyaset üretiyoruz, ilk günkü aşkla mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı gönüllere dokunuyoruz. İstanbul'un her sokağına izimizi bırakıyor, nice hikayelere ortak oluyoruz. 2025 yılında aramıza katılan 24 bin 286 yeni üyemizle ve İstanbul'da toplam 1 milyon 180 binin üzerinde kadın üyemizle inanıyoruz ki İstanbul Yüzyılı'nın hikayesini birlikte yazacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Saliha Demirer, Emine Erdoğan'a günün anısına etaminle işlenmiş bir tablo hediye etti.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezan okunmasının ardından iftarla devam etti, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Emine Erdoğan daha sonra il başkanlığındaki "İz ve İlmek" köşesini ziyaret ederek, bir halının ilk ilmeklerini attı.

İftar programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Sevilay Tuncer ile Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in eşi Nihal Özdemir, İstanbul Kadın Kolları MYK ve MKYK üyeleri, milletvekilleri, kadın ilçe ve belde başkanları ve Refah Partisi Kurucu Kadın Kolları temsilcilerinin aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.