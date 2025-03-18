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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

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Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi'nin iptal kararı hukuksuzdur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır." dedi.

İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu kararın yok hükmünde olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU: İPTAL KARARI HUKUKSUZDUR

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak."

Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

"YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ DİPLOMAYI İPTAL ETTİLER"

Daha sonra bir ailenin iftar sofrasına konuk olan İmamoğlu canlı yayında şunları söyledi: "Yangından mal kaçırır gibi diplomayı iptal ettiler. Savcılığın baskısıyla, çok enteresan. İptal umurumda değil. Esas önemli olan bu ülkede herkesin kazanılmış hakları tehlike altındadır. Bu akıl, milleti gerçekten tehdit eden bir akla dönüştü. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Mal, mülk, eğitim, seçme hakkınızı da elinizden alabilirler.

"SEÇİMLERİN ADİL BİR ZEMİNDE OLAMAYACAĞINI GÖRDÜK"

Unuttukları şu var. Bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında bir çözüm yok. Değil hukuk, kanun devleti bile olmayan bir yerde demokratik yarış söz konusu değil. Bunları bize Ramazan sofrasında konuşturuyorlar. Kul hakkı yediler. Zaten kamu gücüyle ne yazık ki iktidarın birçok ortaya koyduğu engellerle, meşru, adil bir zeminde olmayan seçimlerin bu şekilde olamayacağını net olarak gördük.

"BU GAYRİMEŞRU KARARI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız. Ama artık hükümetin baskısı altında öyle bir yapı var ki benim adil bir kararın çıkacağına inancım yok. Bu kararın altına imza atan insanlar toplasanız 50-100 kişi. Ama 100 kişi bütün ülkedeki namuslu, ahlaklı savcıların, yargıçların mesleklerini yerle bir ettiler. İnsanlar haysiyeti, onuru, namusu için yaşıyor. Adalet için yaşıyoruz. Gerçekten yaradandan sonra inandığım tek duygum var. O da milletimizdir. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. 'Ne yapacaksınız?' diyorlar. Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz. Asla geri durmak yok.

"MUHATAP ARTIK EKREM DEĞİL MİLLETİMİZ"

Tahmin edemeyecekler cesaretimi, duruşumu, inancımı, bu ülkenin insanlarına olan borcumu, kararlarımı, ilkelerimi, nasıl koşacağımı tahmin bile edemeyecekler. Hak eden hak ettiğini kazanacak. Bu yolda ben yorulmam, yılmam. Koşmaya devam. Bu yapılanın muhatabı artık Ekrem değil milletimizdir. Kazandığınız ne varsa tehlike altındadır. Allah bu milleti korusun."

Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Başsavcılık yazısında, "YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.

Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (74)

Haber Yorumlarıcetins1971:

O kadar çok korkuyor ki korkudan bütün düğmelere basıyor ama sonuç kaçınılmaz belediye seçimlerinde de aynısını yapsanız halk sizden kat kat fazla oy vererek intikamını aldı yine aynı şey olacak günahkarsınız

Yorum Beğen440
Yorum Beğenme460
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Haber YorumlarıMurat COŞKUN:

Haydi askere. sahtekar

Yorum Beğen484
Yorum Beğenme333
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Haber YorumlarıSerhat bulut :

Yıllardır diplomasiz bizi yönetenlerin diplomasi iptal edilmezken,ne bu korku ha ? Mübarek Ramazan ayı sizi sizi basimiza bela edenleri affetmiycek

Yorum Beğen301
Yorum Beğenme284
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Haber Yorumlarıcetins1971:

O kadar çok korkuyor ki ne yapacağını şaşırdı bütün düğmeler basıyor ama sonuç kaçınılmaz belediyeye seçimlerinde de aynısını yaptın halk intikamını kat kat fazla aldı yine aynısı olacak hepiniz günahkarsınız

Yorum Beğen225
Yorum Beğenme314
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Haber Yorumlarıknn_karani:

git çoban ol senin işin değil

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Haber YorumlarıMuhammed Can Kırdağ:

Hemen işletme fakültesi yönetim kurulunun banka hesapları kontrol edilmeli

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Cikar ugruna yarab ne diplomalar iptal,eidliyor

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Haber YorumlarıCHP Savar:

ağlamıştır

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Haber YorumlarıALi Akdemir:

Birinin diploması şahibeli diğirinin üniversiteye geçişi şaibeli birde bunlar yönetiyor bize al birini vur ötekine

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıCHP Savar:

anlamıştır

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme51
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