Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasının iptal edilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu kararın yok hükmünde olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU: İPTAL KARARI HUKUKSUZDUR

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak."

"YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ DİPLOMAYI İPTAL ETTİLER"

Daha sonra bir ailenin iftar sofrasına konuk olan İmamoğlu canlı yayında şunları söyledi: "Yangından mal kaçırır gibi diplomayı iptal ettiler. Savcılığın baskısıyla, çok enteresan. İptal umurumda değil. Esas önemli olan bu ülkede herkesin kazanılmış hakları tehlike altındadır. Bu akıl, milleti gerçekten tehdit eden bir akla dönüştü. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Mal, mülk, eğitim, seçme hakkınızı da elinizden alabilirler.

"SEÇİMLERİN ADİL BİR ZEMİNDE OLAMAYACAĞINI GÖRDÜK"

Unuttukları şu var. Bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında bir çözüm yok. Değil hukuk, kanun devleti bile olmayan bir yerde demokratik yarış söz konusu değil. Bunları bize Ramazan sofrasında konuşturuyorlar. Kul hakkı yediler. Zaten kamu gücüyle ne yazık ki iktidarın birçok ortaya koyduğu engellerle, meşru, adil bir zeminde olmayan seçimlerin bu şekilde olamayacağını net olarak gördük.

"BU GAYRİMEŞRU KARARI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız. Ama artık hükümetin baskısı altında öyle bir yapı var ki benim adil bir kararın çıkacağına inancım yok. Bu kararın altına imza atan insanlar toplasanız 50-100 kişi. Ama 100 kişi bütün ülkedeki namuslu, ahlaklı savcıların, yargıçların mesleklerini yerle bir ettiler. İnsanlar haysiyeti, onuru, namusu için yaşıyor. Adalet için yaşıyoruz. Gerçekten yaradandan sonra inandığım tek duygum var. O da milletimizdir. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. 'Ne yapacaksınız?' diyorlar. Aslanlar gibi koşmaya devam edeceğiz. Asla geri durmak yok.

"MUHATAP ARTIK EKREM DEĞİL MİLLETİMİZ"

Tahmin edemeyecekler cesaretimi, duruşumu, inancımı, bu ülkenin insanlarına olan borcumu, kararlarımı, ilkelerimi, nasıl koşacağımı tahmin bile edemeyecekler. Hak eden hak ettiğini kazanacak. Bu yolda ben yorulmam, yılmam. Koşmaya devam. Bu yapılanın muhatabı artık Ekrem değil milletimizdir. Kazandığınız ne varsa tehlike altındadır. Allah bu milleti korusun."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Başsavcılık yazısında, "YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.