Edirne Belediye Meclisi Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Edirne Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki terör saldırısını kınadı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, saldırıda yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti ve terörü lanetlediklerini belirtti. Ayrıca, toplantıda trafik kazasında hayatını kaybeden bir kameramanın adının bir sokağa verilmesi ve Adli Yardım Projesi'nin kabul edilmesi de karara bağlandı.

Edirne Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısını yayınladığı ortak bildiri ile kınadı. Bildiride "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Bilinsin ki terörün kökü, milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Edirne Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Edirne Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, toplamda 10 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantı öncesinde Edirne Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısını yayınladığı bildiri ile kınadı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Terör Türkiye'nin çok uzun yıllardır uğraştığı bir baş belası ama Türkiye Cumhuriyeti devleti de milleti de hiçbir zaman geçit vermemiş bundan sonrada vermeyecektir" dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Dün sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teröristlerce haince katledilen ve saldırıyı gerçekleştirmek üzere aracına el konulan veteriner kardeşimize Allahtan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Bilinsin ki terörün kökü, milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun. Bizler, Edirne Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi parti grupları olarak bu bildiriyi imzalıyor ve terörü lanetliyoruz."

ADLİ YARDIM PROJESİ

Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu'nun hayata geçireceği Adli Yardım Projesi de toplantıda ele alındı.

İki kurum tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek proje kapsamında dezavantajlı vatandaşların en temel hakkı olan hak arama hürriyetini kullanabilmesine imkan sağlanacak. Adli Yardım Projesi kapsamında Hukuk Mahkemelerinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hukuki destek verilecek, proje kapsamında avukatlık ücreti ve yargılanma harç ücretleri karşılanmış olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürkan, "Biliyorsunuz hukukun temeli savunma. Bu anlamında da ülkemizde Barolar gerçekten çok önemli hizmet vermektedirler. Tabii gurur duyduğumuz, varlığında mutlu olduğumuz Edirne Barosu da Türkiye Cumhuriyeti'yle yaşıt bir barodur. Zannediyorum Cumhuriyet tarihinde kuran ilk barolardan birisidir. Kuruluş tarihi 1923. Hepimizin bildiği CMUK isimli bir uygulama var. Nedir, ceza muhakemeleriyle ilgili yargılamalarda, bu yargılamaya maddi olarak gücü olmayan vatandaşların, bu yargılamalarında kendilerine savunma avukatı verilmesini düzenliyor. Ama bir de hukuk mahkemeleri var. Edirne Barosuyla birlikte hukuk mahkemelerinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hukuki desteğinin sağlanması için bir protokol imzalanmasını istiyoruz" dedi.

Daha sonra Belediye Meclis Üyesi Avukat Engin Yağcılar, projenin detayları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Bu konuda protokol imzalaması için Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yetki verilmesi maddesi ise Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.

GAZETECİ BERK SÖYLEMEZ'İN ADI OTURDUĞU SOKAKTA YAŞATILACAK

Gündemin bir diğer maddesi de geçen günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren TRT Haber Kameramanı ve Edirne Haber Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in adının bir caddeye ve sokağa verilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü'nün yazısı oldu.

Edirneli Gazeteci Berk Söylemez'in üzücü bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere bütün basın camiamıza ve Edirne'mize sabırlar diliyorum" dedi.

Söz konusu madde, Berk Söylemez'in adının oturduğu sokağa verilmesi için Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu'na havale edildi.