Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Özge İnci ile dünyaevine girdi. Nikahı Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kıyarken çiftin nikah şahidi ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Öte yandan nikaha, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.
AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Özge İnci ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptı.
ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ ABDULLAH GÜL OLDU
Özge İnci ile dünyaevine giren Bedirhanoğlu'nun nikahını, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kıydı. Çiftin nikah şahidi ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA NİKAHA KATILDI
Diğer yandan nikaha, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de katıldı.