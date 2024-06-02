Üye Girişi
Haberler

Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Özge İnci ile dünyaevine girdi. Nikahı Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kıyarken çiftin nikah şahidi ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Öte yandan nikaha, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Özge İnci ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptı.

ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ ABDULLAH GÜL OLDU

Özge İnci ile dünyaevine giren Bedirhanoğlu'nun nikahını, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kıydı. Çiftin nikah şahidi ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.

Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA NİKAHA KATILDI

Diğer yandan nikaha, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de katıldı.

Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu

Kaynak: Haberler.com / Politika

Turan Bedirhanoğlu Numan Kurtulmuş Hakan Bahadır Abdullah Gül Küçükçekmece Bahçelievler Kemal Çebi AK Parti Bitlis Yaşam Politika Güncel Haberler

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

 Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Bakmadan Geçme

MasterChef yeni sezon fragmanı yayınlandı! MasterChef Türkiye 2024 ne zaman başlıyor? MasterChef yeni sezon yarışmacıları kimler? LGS sınav gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2024? LGS sınav görevi ücreti ne kadar? MAYIS AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı artacak mı, beklentiler neler? Resmi Gazete bugün (2 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 25 kira zam sınırı devam ediyor mu? Kira artış oranı ne kadar oldu? Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında? Avatar Atakan Survivor'da hangi yıllar yarıştı? LGS taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama! 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor elenen isim! Survivor'da bu hafta kim gitti? Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında? Ogeday Girişken Survivor'da hangi yıllar yarıştı? Survivor eleme adayları kimler? 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek? Jose Mourinho futbol kariyeri! Jose Mourinho kaç kupa kazandı, hangi takımları çalıştırdı? Türkiye-ABD Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-ABD voleybol maçı saat kaçta? #127952 Türkiye-ABD voleybol maçı şifresiz kanalda canlı yayın bilgileri! JOSE MOURİNHO KİMDİR, KAÇ KUPASI VAR? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hiç futbol oynadı mı? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ 2 HAZİRAN Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri! Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu?
Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title