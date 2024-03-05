Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e tepki göstererek Gazze için çağrıda bulundu.

"HAREKETE GEÇMEMİZ YÖNÜNDE BÜYÜK BİR BEKLENTİ VAR"

Bakan Fidan yaptığı açıklamada, "Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa (Gazze konusunda) derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var." dedi.

"GAZZE'NİN ETRAFINDAKİ ABLUKA KIRILMALI"

Sözlerini sürdüren Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ İSRAİL İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 30 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 422 Filistinli hayatını kaybetti.

585 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

24 KASIM'DAKİ ATEŞKES

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.