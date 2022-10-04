Devlet Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran Yunanistan tepkisi! Dakikalarca alkışladılar

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Bir ara ilişkilerin gerildiği Yunanistan'ı da hedef gösteren Bahçeli'nin "Şerefimiz içinde seve seve şehadeti göze alırız. Emperyalistin Miço'su bunu aklından çıkarmasın. Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş. Allah'ımız var, tarihimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var." sözlerini partililer ayakta alkışladı.

Yunanistan'ın Ege'de adalarını silahlandırması ve ABD'ye Türkiye'ye savaş uçağı satmaması konusunda baskı yapması nedeniyle bir süredir iki ülke arasında gerilim sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"SEVE SEVE ŞEHADETİ GÖZE ALIRIZ"

Bugün TBMM'de partisinin grup toplantından konuşan Bahçeli, Yunanistan'a ağır sözlerle yüklendi. MHP lideri, "Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip, Türkiye'ye meydan okumaktadır. Lozan ve Paris Antlaşmalarının hükümleri yok sayılmaktadır. Dünyaya haykırıyorum, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımıza göz koyanların gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir. Şerefimiz içinde seve seve şehadeti göze alırız. Emperyalistin Miço'su bunu aklından çıkarmasın. Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş. Allah'ımız var, tarihimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var. Karnı acıkan katık istemez, hedefe kilitlenen rüzgar beklemez." ifadelerini kullandı.

AYAĞA KALKIP ALKIŞLADILAR

Bahçeli'nin bu sözleri partililer tarafından uzun süre alkışlandı. Konuşmasını sürdüren MHP lideri sesinin tonunu daha da yükseltirken salondakiler alkışlamasına ayağa kalkarak devam etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti bu yıl bitmeden çözüme kavuşturulacak. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır. Zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumetle bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır. MHP olarak nasıl bir maziye sahip olduğumuzun ziyadesiyle farkındayız. 20223 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünerek çalışmalarımıza hız veriyoruz.

"ANKETLER BİZİM İÇİN VIZILTIDIR"

966 ilçemizin tamamında toplantılar düzenledik, esnaflarımızla, çiftçilerimizle, muhtarlarımızla buluştuk, dertleştik. Bu millet bu vatan benim diyen herkesi bağrımıza bastık. Geleceği birlikte inşa etmek için sözleştik. Türk milletinin zillete düşmesi söz konusu değildir. Cumhur kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş bizim için vızıltıdır, biz milletimize bakarız. 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız.

"ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her insanımızı aramıza buyur ediyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen vatansever yüreklerle çok daha güçlü olacağız. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyeceğiz. Milli birlik ve kardeşliğimiz, refah ve bereketimiz için milletimize çağrım: Gelin diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Siyasi ve saha çalışmalarımızda görev alan milletvekili arkadaşlarıma, teşkilatımızın asil mensuplarına, bütün dava arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

2. Dünya Savaşı'nın ithamında küresel sistem çetin sınamalar eşliğinde çok ciddi sarsıntılar geçirmektedir. Ülkeler arası irtibat ve ilişki ağları üst üste darbe almaktadır. Krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır. Beşeriyetin güvenlik açığı tehlikeli şekilde genişlemektedir. Diplomatik gerilimler, siyasi oyunlar, ticaret savaşları, yayılmacı politikalar, insani dramlar, iklim değişikliği, gıda ve enerji darboğazları, çözülmeyi bekleyen liste başı sorunlardandır. Beşeriyet istikrara ve refaha adeta susamış haldedir. Soğuk savaş yıllarının sona ermesinin ardından tek kutuplu dünya düzeni, çok merkezli yeni bir siyasi tasarıma bırakmak üzeredir. İran'da 13 Eylül'de bir genç kızın gözaltına alınması ve şiddet olayları patlamıştır. Dileğimiz sükûnetin hakim olmasıdır. Bosna sıkıntılı, Kosova kaygılı, Türkmeneli kuşatma altındadır. Ermenistan Karabağ'da tahriklerini sürdürmüştür. İtalya'da sandıktan çıkan yeni siyasi irade Avrupa'yı telaşlandırmış, Irak'ta siyasi kriz yaygınlaşmış, Suriye'de istikrarsızlık varlığını muhafaza etmiştir.

RUSYA'NIN 4 BÖLGEYİ İLHAKINA TEPKİ

Rusya lideri Putin, geçen hafta Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgenin ilhak kararını açıklamıştır. Uluslararası sistem tarihi bir kırılma yaşamaktadır. Etnik ve mezhepsel çatışmaları tetiklemektedir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik operasyonu doğru bulmuyoruz. Yeni dünya düzeni diye hikayesi yazılan çok bilinmeyenli karmaşık denklemin Rusya ile ABD arasında yeşeren al-ver sürecinin mahsulü olduğunu görmek lazım. Rusya'nın ilhak kararı uluslararası gizem ve dengeyi uçuruma çekme ihtimali çıkarmaktadır. Dünyanın siyasi ve ekonomik istikrarını zedelemesinin önü açılmış, ayrılma taleplerinin penceresi açılmıştır. Ayrılıkçı niyetler okşanmış, ilhak oldubittiye getirilmiştir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÖZÜNÜ HIRS BÜRÜMÜŞTÜR"

Güvende değilsek geleceğimizden emin olamıyorsak ne paranın ne kazancın ne yatırımın ne ekonomik aktivitelerin anlamı olacaktır. Bir masada oturmaktan, birbirlerinin ayağını kaydırmaktan yaptıkları başka bir şey yoktur. Geçtiğimiz pazar günü ikinci tur görüşmelerine başlayan zillet partilerinin ortak açıklamalarından yine bir sonuç çıkmamıştır. Bu acizler koalisyonu su kaynatmıştır. Zillet partilerinin birbirine güveni kalmamıştır. Her birinin gündemi farklıdır. Diyorum ki bunlardan ne köy ne kasaba olur. Gösterecekleri adayları Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacakmış. Yüksek uçan alçak düşer, eğreti ata binen erken düşer. 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını da mutlaka görecekler. Kılıçdaroğlu'nun durumu kritiktir. Cumhurbaşkanı adayı olmak için gözünü hırs bürümüştür. Bizim için sorun yoktur. İP başkanının Kılıçdaroğlu'na şükran duyacağını söyledikten sonra, 31 Mart'ta borçlarını ödediklerini söylemesi taktik bir hamledir. HDP ile masa altında el ele tutuşup, masa üstünde restleşenlerin itibarı sıfırdır. Biz kimin ne olduğunu neyi hedeflediklerini iyi biliyoruz. Hiç kimse bize hikaye anlatmasın.

CHP'nin tutuklu ve hükümlü sözde gazetecileri kan döküyor, anaları ağlatıyor. Teröriste gazeteci diyenler bizim gözümüzde teröristtir. Türk ve Türkiye düşmanlarına acırsak acınacak hale düşeriz. Türkiye'nin karşısına hizalanmış zillet cephesi milletimizin yürüyüşünü durduramayacaktır. Ya bu zillet cephesi Türkiye'yi perişan edecektir ya da Türk milleti ayağa kalkacak gereken cevabı verecek ve zilletin belini kıracaktır."

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