Haberler

DEVA Partisi'nde 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti

DEVA Partisi'nde 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi kurucularından olan 22. Dönem Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Aksoy, kararını partisinin bileşenlerinden Yeni Yol Grubu'nun, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetine üye vermeme kararı nedeniyle aldığını belirtti.

  • DEVA Partisi kurucularından ve 22. Dönem Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, partisinin İmralı heyetine katılmama kararını gerekçe göstererek istifa etti.
  • Abdurrahim Aksoy, DEVA Partisi'nin Kürt sorununun çözümünde sorumluluk üstlenmekten kaçındığını belirtti.
  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü ve DEVA Partisi'nin bileşeni olduğu Yeni Yol Grubu bu oylamada çekimser kaldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından ve 22. Dönem Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, partisinin İmralı heyetine katılmama kararını 'sorumluluktan kaçış' olarak nitelendirerek istifa ettiğini açıkladı.

"TARİHİ DÖNEMEÇTE DEMOKRATİK B İR SİYASET TAVRI GÖSTERİLEMDİ; ÇÖZÜM İÇİN SORUMLULUK ÜSTLENİLMEDİ"

Kararını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyuran Aksoy, DEVA Partisi'nin Kürt sorununun çözümünde sorumluluk üstlenmekten uzaklaştığını savundu.

Parti yönetiminin aldığı kararı, "ürkek" olarak niteleyen Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kurucusu ve mensubu bulunduğum DEVA Partisi'nin İmralı heyetine katılmama yönündeki kararı, Kürt sorununun çözümünde sorumluluk almaktan kaçınan bir tutumu ortaya koymuştur.

Kürt halkının temel haklarını kabul eder görünmesine rağmen, sorumluluk almaya gelince bu sorumluluktan kaçınması; komisyona üye vermemesi, hatta komisyona katılmayıp sıvışması, kaçkın ve ürkek bir davranış sergilemesi; çözüm üretmek yerine polyanacı bir tutuma savrulması sonucu, hiçbir taraf için sorun çözen değil, klasik siyasetin risk almaktan kaçınan statükocu çizgisinde konumlanmıştır.

Kürt halkı için hayati öneme sahip bu tarihi dönemeçte demokratik bir siyaset tavrı gösterilememiş; çözüm için sorumluluk üstlenilmemiştir. Bu nedenle, DEVA Partisi'ndeki üyeliğime bugün itibarıyla son verdiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

DEVA Partisi'nde 'İmralı' depremi: Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy istifa etti

NE OLMUŞTU?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Karar için komisyonun 18. toplantısında yapılan oylamaya CHP ve Yeniden Refah Partisi katılmamış; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP 'Evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR ve Demokrat Parti 'Hayır' oyu vermişti. DEVA Partisi'nin bileşenlerinden olduğu Yeni Yol Grubu ise çekimser kalmıştı. Oylamanın ardından CHP ve Yeni Yol Grubu, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini açıklamıştı. Demokrat Parti ise komisyondan ayrılma kararı alındığını duyurmuştu.

ABDURRAHİM AKSOY KİMDİR?

Abdurrahim Aksoy, 1959 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Tatvan'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Sanayici olarak iş hayatına Tatvan'da başladı. Uzun yıllar İstanbul ve Irak'ta inşaat ve sanayi sektörlerinde faaliyet yürüttü. 2002–2007 yılları arasında AK Parti Bitlis Milletvekili olarak görev yaptı. Daha sonra partisinden ayrılarak Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kurucuları arasında yer aldı. Tatvan Sanayi ve Ticaret Odası ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı gibi kuruluşlarda çeşitli görevler üstlenen Aksoy, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Umut Halavart
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYücel Ünal:

Hadi oradan ya.şak taaaa. Yolun var

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan erdem:

Sen onu geç sende bir pkk lisin demektır

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı! Eğitim sırasında enselendiler

Kadınları seks kölesi yapacaklardı, son hareketleri ele verdi
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Adayı ele geçirip kadınları köle yapacaklardı! Eğitim sırasında enselendiler

Kadınları seks kölesi yapacaklardı, son hareketleri ele verdi
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.