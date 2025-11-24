DEVA Partisi'nde 'İmralı' depremi! Eski vekil bombardımana tutup istifa etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından ve 22. Dönem Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy, partisinin İmralı heyetine katılmama kararını 'sorumluluktan kaçış' olarak nitelendirerek istifa ettiğini açıkladı.

"TARİHİ DÖNEMEÇTE DEMOKRATİK B İR SİYASET TAVRI GÖSTERİLEMDİ; ÇÖZÜM İÇİN SORUMLULUK ÜSTLENİLMEDİ"

Kararını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyuran Aksoy, DEVA Partisi'nin Kürt sorununun çözümünde sorumluluk üstlenmekten uzaklaştığını savundu.

Parti yönetiminin aldığı kararı, "ürkek" olarak niteleyen Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kurucusu ve mensubu bulunduğum DEVA Partisi'nin İmralı heyetine katılmama yönündeki kararı, Kürt sorununun çözümünde sorumluluk almaktan kaçınan bir tutumu ortaya koymuştur.

Kürt halkının temel haklarını kabul eder görünmesine rağmen, sorumluluk almaya gelince bu sorumluluktan kaçınması; komisyona üye vermemesi, hatta komisyona katılmayıp sıvışması, kaçkın ve ürkek bir davranış sergilemesi; çözüm üretmek yerine polyanacı bir tutuma savrulması sonucu, hiçbir taraf için sorun çözen değil, klasik siyasetin risk almaktan kaçınan statükocu çizgisinde konumlanmıştır.

Kürt halkı için hayati öneme sahip bu tarihi dönemeçte demokratik bir siyaset tavrı gösterilememiş; çözüm için sorumluluk üstlenilmemiştir. Bu nedenle, DEVA Partisi'ndeki üyeliğime bugün itibarıyla son verdiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

NE OLMUŞTU?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Karar için komisyonun 18. toplantısında yapılan oylamaya CHP ve Yeniden Refah Partisi katılmamış; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP 'Evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR ve Demokrat Parti 'Hayır' oyu vermişti. DEVA Partisi'nin bileşenlerinden olduğu Yeni Yol Grubu ise çekimser kalmıştı. Oylamanın ardından CHP ve Yeni Yol Grubu, İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyeceğini açıklamıştı. Demokrat Parti ise komisyondan ayrılma kararı alındığını duyurmuştu.

ABDURRAHİM AKSOY KİMDİR?

Abdurrahim Aksoy, 1959 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Tatvan'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Sanayici olarak iş hayatına Tatvan'da başladı. Uzun yıllar İstanbul ve Irak'ta inşaat ve sanayi sektörlerinde faaliyet yürüttü. 2002–2007 yılları arasında AK Parti Bitlis Milletvekili olarak görev yaptı. Daha sonra partisinden ayrılarak Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kurucuları arasında yer aldı. Tatvan Sanayi ve Ticaret Odası ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı gibi kuruluşlarda çeşitli görevler üstlenen Aksoy, evli ve 5 çocuk babasıdır.