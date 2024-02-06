Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar teslim ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen saldırı nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Türkiye tüm terör örgütüyle mücadelesini sürdürecektir. Yaralılarımızdan da bir tanesinin de hakka yürümüş olmasından dolayı Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum."

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