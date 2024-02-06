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Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar teslim ediliyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen saldırı nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Türkiye tüm terör örgütüyle mücadelesini sürdürecektir. Yaralılarımızdan da bir tanesinin de hakka yürümüş olmasından dolayı Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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