Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama

Ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili başhekimden ilk açıklama
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Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 8 saatten fazla süredir devam ediyor

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Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 8 saatten fazla süredir devam ediyor. Aort damarındaki yırtık nedeniyle operasyona alınan Önder'in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada "Hepimiz sizlere iyi haber vermek için dakikalar sayıyoruz. Ameliyatın bitmemiş olması, işlerin kötü gittiği anlamına gelmiyor" denildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece saat 23.00 itibarıyla İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINMASI BEKLENİYOR

Aort damarındaki yırtık nedeniyle acilen ameliyata alınan Önder'in operasyonu 06.30'da sona erdi. 7 saatlik ameliyatın ardından Önder kalbi istenilen düzeyde çalışmadığı için gözlem altında tutuluyor.

"HASTANIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Ameliyat öncesinde açıklamalarda bulunan Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğünü duyurdu. Çiftçi, "Ameliyat saat 23.30 sıralarında başladı. Tüm Kardiyoloji ekibimiz burada. Maalesef kalpten çıkan en büyük, hayati damarın yırtılması... Büyük bir ameliyat. Hastanın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek." ifadelerini kullanmıştı.

Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! Yoğun bakımda gözlem altında

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Davut Gül'den Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Tuncer Bakırhan ve hastane yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakırhan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hastane yetkililerinden Önder'in son durumu hakkında bilgi aldı.

Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI HASTANEYE GELDİ

Gelişme üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir grup DEM Partili milletvekili İstanbul'a hareket etti. Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi

Hatimoğulları, "Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi

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Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 8 saatten fazla süredir devam ediyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Koskoca TBMM Başkan Vekili neden ameliyatını özel hastane de olur hiç mi tam teşkilatlı hastanemiz yok

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

geçmiş olsun acil şifalar diliyorum

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Yani sonuçta bir milletvekili, nerden baksan emeklilik ve aktif maaşıyla birlikte aylık 380 bin lira maaş alan bir insandı, bu ülke de geçim sıkıntısı çeken, sömürülen, daha doğrusu karnını bile doyuramayan yüz binlerce insan varken, gençler işsizlik yüzünden psikolojik çöküntüler yaşıyor iken, bu kişi için çok çok Allah hayırlısını nasip etsin diyebilirim.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

çıkamaz İNŞEALLAH EKSİ 1

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

geçmiş olsun

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Haber YorumlarıAslan Başkan:

Yiğit sözünün eri adam geçmiş olsun Allah şifa versin inşaallah

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Haber YorumlarıSoykanlar:

Hayırlısı be gülüm ??

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Haber YorumlarıSilo Ak:

Dervasibe .umarım atlatırsın güzel insan

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